Le yen bondit contre les principales devises

(AOF) - Le yen progresse nettement contre les principales devises sur fond d’augmentation de l’aversion pour le risque et de dénouement d'opérations de carry trade. Il gagne ainsi 2,83% à 0,6431 euro et 3,15% à 0,7039 dollar. Le carry trade consiste à emprunter de l’argent dans une devise dont la Banque centrale affiche des taux d’intérêts faibles – comme cela est le cas de la Banque du Japon – pour l’investir dans un pays offrant des rendements élevés, les Etats-Unis par exemple.

Or, mercredi dernier, la Banque du Japon a rehaussé son principal taux directeur à 0,25% tandis que les statistiques américaines de la fin de semaine dernière (indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier et rapport sur l'emploi) alimentent les craintes de récession et les anticipations d'assouplissement monétaire de la Fed.

Les marchés prévoient ainsi désormais 5 baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année aux Etats-Unis. Ils attribuent une probabilité de 96,5% à un assouplissement monétaire de 50 points de base la Fed en septembre, selon le CME FedWatch Tool.

"Si le plongeon des marchés boursiers mondiaux se poursuit dans les jours et les semaines à venir, il ne fait aucun doute qu'il encouragera la spéculation sur le fait que la Fed pourrait même envisager une réduction des taux entre les réunions", prévient MUFG.

Dans un contexte de forte aversion pour le risque - comme en témoigne la chute des marchés américains en fin de semaine dernière - le yen joue également son rôle de valeur refuge.