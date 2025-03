Réagissant aux propos du président américain, Commerzbank juge "intéressant" qu'il reconnaisse "que ses politiques génèrent des coûts d'ajustement et qu'il faut s'attendre à une période de vaches maigres dans un premier temps". Ce qui, selon lui, signifie qu'il "ne faut pas nécessairement s'attendre à ce qu'il annule, reporte ou atténue ses mesures".

(AOF) - La devise américaine débute la semaine dans le rouge face à la monnaie japonaise, reculant de 0,57% à 146,728 yens en raison de la poursuite de la réduction de l'écart de taux entre les deux pays. "Le rendement du JGB à 10 ans a atteint cette nuit un nouveau record depuis le début de l'année, à savoir 1,58%, et a augmenté d'environ 40 points de base depuis le début de l'année", signale MUFG. Dans le même temps, son équivalent américain perd 8,2 points de base à 4,219%, Donald Trump ayant refusé d'écarter le scénario d'une récession lors d'une interview accordée à Fox News.

Le yen au plus haut depuis octobre 2024 contre le dollar

