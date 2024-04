Le yen au plus bas depuis 34 ans

(AOF) - La devise japonaise est retombée sur ses niveaux de 1990 : 153,22 yens étaient nécessaires pour obtenir un dollar. La monnaie américaine a progressé alors que moins de 2 baisses des taux sont désormais anticipées aux Etats-Unis en 2024 contre 3 il y a encore 2 semaines et 6 fin 2023. Ces anticipations d’une Fed moins accommodante que prévu ont été alimentées par la publication mercredi d’une inflation américaine plus élevée qu’attendu en mars. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% en mars en rythme annuel, contre un consensus de 3,4% et 3,2% en février.