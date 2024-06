Le yen au plus bas depuis 1986

(AOF) - 160,52 yens sont désormais nécessaires pour obtenir 1 dollar. La devise japonaise recule de plus de 12% depuis le 1er janvier. La différence de taux d'intérêt au Japon et aux États-Unis a maintenu la pression sur le yen au cours de ces derniers trimestres et les coûteuses interventions des autorités japonaises sur le marché des changes n'ont eu qu'un impact temporaire. Elles étaient ainsi intervenues fin avril lorsque la devise japonaise était déjà tombée à plus de 160 yens pour un dollar.

Masato Kanda, le haut diplomate japonais en charge des devises, a prévenu lundi que le Japon était prêt à intervenir sur le marché des changes " 24 heures sur 24 " en cas de besoin, rapportait MUFG. Le marché teste sa résolution.