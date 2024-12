La banque japonaise remarque que second mandat de Trump ne commençant que le 20 janvier, la BoJ n'aura pas beaucoup de temps pour évaluer l'impact des politiques américaines d'ici la prochaine réunion de politique générale. Celle-ci est prévue le 24 janvier.

Le yen a encore été affaibli ce matin par la réticence de la Banque du Japon (BoJ) à resserrer sa politique. Comme prévu, le taux directeur est resté inchangé à 0,25 %. "Lors de la conférence de presse qui a suivi, le gouverneur Ueda a réaffirmé que la BoJ relèverait encore ses taux si les perspectives économiques se réalisaient, mais il a ajouté qu'il avait besoin de plus d'informations sur les hausses de salaires et qu'il voulait voir l'impact des politiques américaines" analyse MUFG.

"Les perspectives de la Fed sont désormais largement alignées sur nos propres attentes pour 2025 et nous surveillerons de près les risques de reflation (notre scénario de base actuel) et de stagflation. Nous pensons que les chances d'une nouvelle hausse des taux vers la fin de l'année prochaine augmentent." prévient pour sa part Fidelity.

(AOF) - Le dollar gagne 1,46% à 157,022 yens, soutenu par le durcissement de ton de la Fed et la pusillanimité de la Banque du Japon. L’un des points les plus importants de la réunion de la Fed hier soir a été le relèvement ses prévisions d’inflation. La projection d'inflation "core" a été rehaussé de 2,2% à 2,5% pour 2025. "Jerome Powell a donné l'impression que l'inflation serait à nouveau au centre des préoccupations de la banque centrale", explique Commerzank.

Le yen affaibli par la Fed et la Banque du Japon

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.