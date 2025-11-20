Le yen a effacé ses gains contre le dollar depuis le début de l'année

(AOF) - "Le yen a désormais effacé la totalité de ses gains enregistrés depuis le début de l'année par rapport au dollar américain, alors même que l'indice du dollar (DXY) reste en baisse d'environ 7,5%, soulignant la nette sous-performance du yen", relève MUFG. En milieu d'après-midi, le dollar gagne 0,29% à 157,60 yens. "Toute une série de facteurs exercent actuellement une pression sur le yen, à commencer par le différend politique avec la Chine," explique Commerzbank.

La tension a fortement augmenté entre les 2 pays à la suite des déclarations de la Première ministre japonaise, selon lesquelles une attaque chinoise contre Taïwan pourrait représenter une menace de survie pour le Japon. Sanae Takaichi a ainsi laissé entendre que Tokyo pourrait intervenir militairement. Après avoir émis une alerte aux voyageurs en début de semaine, la Chine a désormais imposé une interdiction d'importation des produits de la mer japonais. Commerzbank juge que cette annonce est probablement symbolique, mais elle indique que la Chine est disposée à augmenter progressivement la pression.

De plus, révèle la banque allemande, des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles le plan de relance budgétaire du nouveau gouvernement japonais pourrait atteindre 20 000 milliards de yens, soit environ deux fois plus que prévu initialement. "Cela a entraîné une hausse des rendements et a probablement contribué à l'affaiblissement du yen, car un tel plan risque de relancer l'inflation, ce qui pèse sur les taux d'intérêt réels," explique le spécialiste.