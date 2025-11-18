Le X d'Elon Musk ne fonctionne plus pour des milliers d'utilisateurs américains, selon Downdetector

Selon Downdetector.com, le site X d'Elon Musk est tombé en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis mardi.

Il y a eu plus de 5 600 rapports de problèmes avec la plateforme de médias sociaux, à 06h51 ET, selon Downdetector, qui suit les pannes en collationnant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.

Cloudflare NET.N , une société d'infrastructure web, a également rencontré des problèmes qui ont affecté d'autres services. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si les pannes étaient liées.

Vers 6h40 ET, Cloudflare a indiqué sur sa page d'état qu'elle enquêtait sur le problème. Les actions de la société ont chuté de 4,1 % dans les échanges de pré-marché.

"Nous nous efforçons de comprendre l'impact total et d'atténuer ce problème. D'autres mises à jour suivront sous peu", a déclaré l'entreprise.

X et Cloudflare n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.