Le won sud-coréen se stabilise contre le dollar
information fournie par AOF 10/11/2025 à 17:23

(AOF) - Si la devise américaine est bien orientée contre la plupart des autres monnaies, elle est globalement stable contre le won sud-coréen. Un billet vert à l’effigie de George Washington permet d’obtenir 1 455,61 wons. Bank of America souligne que le won a connu, au cours des trois derniers mois, la plus mauvaise performance parmi les devises asiatiques, en raison de fortes sorties de capitaux de la part de tous les principaux groupes d’investisseurs en Corée. Pour la banque américaine, cette tendance, observée depuis le début de l’année, devrait se prolonger en 2026.

Devises
