Le won sud-coréen se reprend grâce aux autorités du pays

(AOF) - Le won sud-coréen s’est offert un net rebond face à un panier d’autres devises. Tôt ce matin, 1 won s’échangeait contre 0,0006895 dollar, soit une hausse de près de 2%, revenant sur ses niveaux de la mi-novembre. Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, cette accélération de la monnaie de la Corée du Sud est liée à une intervention du fonds de pension national du pays qui a engagé une série de mesures de couverture sur le marché des changes afin de stabiliser la devise.
