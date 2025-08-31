 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Wegovy de Novo Nordisk réduit le risque cardiaque de 57 % par rapport au médicament amaigrissant concurrent d'Eli Lilly, selon une étude
information fournie par Reuters 31/08/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré dimanche que son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, réduisait le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de décès de 57 % par rapport aux médicaments rivaux Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , dans le cadre d'une comparaison en situation réelle de patients obèses et en surpoids souffrant de maladies cardiovasculaires mais pas de diabète.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un essai contrôlé randomisé, Novo a déclaré que les résultats fournissent des preuves que les avantages de protection cardiaque de Wegovy et de son principal ingrédient, le semaglutide, peuvent ne pas être les mêmes pour tous les médicaments GLP-1, tels que le tirzepatide, l'ingrédient actif de Zepbound et de Mounjaro.

Par rapport au tirzepatide, une dose de 2,4 milligrammes de Wegovy a montré une réduction significative de 57 % du risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de décès d'origine cardiovasculaire ou de décès de toute cause pendant le traitement, sans interruption de plus de 30 jours, a déclaré le fabricant danois de médicaments.

Le nombre réel d'événements cardiaques indésirables majeurs a été faible pour les deux médicaments - 15, soit 0,1 %, des patients sous Wegovy et 39, soit 0,4 %, des patients sous tirzepatide. La durée moyenne du suivi était de 3,8 mois pour le groupe Wegovy et de 4,3 mois pour le groupe tirzepatide.

Les données, recueillies auprès de plus de 21 000 patients et présentées lors de la réunion de la Société européenne de cardiologie à Madrid, ont également montré une réduction de 29 % du risque cardiaque et de décès de toute cause chez les utilisateurs de Wegovy par rapport aux utilisateurs de tirzepatide, indépendamment de toute interruption de leur traitement.

Ces résultats pourraient donner un coup de pouce à Novo, qui a perdu des parts de marché aux États-Unis au profit de Zepbound depuis qu'elle est devenue l'entreprise européenne la plus précieuse l'année dernière grâce à l'essor des ventes de Wegovy .

Au début du mois d'août, Novo a gelé les embauches au niveau mondial pour les postes non critiques, soulignant ainsi la concurrence accrue dans le secteur, ce qui a également conduit le Danemark à revoir à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2025, anticipant un ralentissement des attentes en matière de croissance pour le géant de l'industrie pharmaceutique.

Zepbound et Wegovy dominent actuellement le marché de la perte de poids, qui, selon certains analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars au début des années 2030.

La Food and Drug Administration américaine examine une version orale à forte dose de Wegovy en vue d'une éventuelle approbation dans le courant de l'année. Novo a déclaré que ce médicament avait aidé des adultes obèses ou en surpoids à perdre 15 % de leur poids lors d'un essai en phase finale.

Les études en situation réelle ne peuvent pas prouver le lien de cause à effet comme le font les essais cliniques randomisés. Parmi les autres limites de l'étude, citons la courte durée du suivi.

