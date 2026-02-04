Le Washington Post va licencier des centaines de journalistes, selon le NYT

Le Washington Post prévoit de licencier des centaines de journalistes, a rapporté mercredi le New York Times, citant un appel vidéo avec des employés.

Cette décision intervient quelques jours après que le journal a réduit sa couverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 en raison de pertes financières croissantes.