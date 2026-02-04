 Aller au contenu principal
Le Washington Post va licencier des centaines de journalistes, selon le NYT
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Washington Post prévoit de licencier des centaines de journalistes, a rapporté mercredi le New York Times, citant un appel vidéo avec des employés.

Cette décision intervient quelques jours après que le journal a réduit sa couverture des Jeux olympiques d'hiver de 2026 en raison de pertes financières croissantes.

AMAZON.COM
238,7200 USD NASDAQ +0,04%
