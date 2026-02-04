Le Washington Post entame une vague de licenciements impactant la portée du journal

par Jaspreet Singh

Le Washington Post a entamé mercredi une vague de licenciements qui impactera tous les départements et réduira considérablement la taille du célèbre journal détenu par le patron d'Amazon Jeff Bezos.

Les licenciements ont été annoncées mercredi par le rédacteur en chef Matt Murray lors d'une conférence téléphonique avec les employés, dont un enregistrement a été transmis à Reuters par une source.

"Tous les départements sont concernés. La politique et le gouvernement resteront notre plus grand service et continueront d'être au cœur de notre engagement et de la croissance de notre nombre d'abonnés", a déclaré Matt Murray lors de la conférence téléphonique.

"Nous allons fermer le département des sports tel qu'il existe actuellement", a-t-il ajouté.

Un journaliste du Post, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a qualifié cette situation de "bain de sang".

"Le Washington Post prend aujourd'hui un certain nombre de mesures difficiles mais décisives pour notre avenir, dans le cadre d'une restructuration importante de l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le Washington Post dans un communiqué.

"Ces mesures visent à renforcer notre assise et à nous concentrer davantage sur la production d'un journalisme spécifique qui distingue le Post et, surtout, qui engage nos clients", a ajouté le journal.

Cette décision intervient quelques jours après que le quotidien, vieux de plus de 145 ans, a réduit sa couverture des Jeux olympiques d'hiver 2026 en raison de pertes financières croissantes.

Le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.com AMZN.O , a réduit ses coûts ces dernières années. Il a proposé des indemnités de départ volontaire à ses employés de tous les services en 2023, après avoir enregistré pour 100 millions de dollars (84,71 millions d'euros) de pertes.

Dans une lettre adressée à Jeff Bezos la semaine dernière, les employés du Post couvrant la Maison blanche ont déclaré que leur travail dépendait fortement de la collaboration avec des équipes menacées de suppressions d'emplois et qu'une salle de rédaction diversifiée était essentielle.

Parmi les journalistes touchés figurent Caroline O'Donovan, journaliste spécialisée dans la couverture d'Amazon, Claire Parker, chef du bureau du Caire, ainsi que les autres correspondants et rédacteurs du Post au Moyen-Orient, selon les publications de Caroline Donovan et Claire Parker sur X.

En rachetant le journal en 2013, Jeff Bezos avait déclaré qu'il préserverait sa tradition journalistique et ne dirigerait pas ses opérations quotidiennes. Mais "il y aura bien sûr des changements" au cours des prochaines années, avait-il ajouté.

En mars dernier, Donald Trump a fait l'éloge du milliardaire de la technologie, affirmant que Jeff Bezos faisait "un vrai travail" avec ce journal.

(Rédigé par Jaspreet Singh et Kritika Lamba à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)