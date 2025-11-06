 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,00
-1,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Washington Post déclare qu'il fait partie des victimes d'une cyber-fraude liée au logiciel Oracle
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Washington Post a déclaré qu'il faisait partie des victimes d'une vaste brèche informatique liée au logiciel Oracle ORCL.N .

Dans un communiqué publié jeudi, le journal a déclaré qu'il était l'une des victimes "de la violation de la plate-forme Oracle E-Business Suite"

Valeurs associées

ORACLE
245,500 USD NYSE -1,89%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank