Le Washington Post déclare qu'il fait partie des victimes d'une cyber-fraude liée au logiciel Oracle

Le Washington Post a déclaré qu'il faisait partie des victimes d'une vaste brèche informatique liée au logiciel Oracle ORCL.N .
Dans un communiqué publié jeudi, le journal a déclaré qu'il était l'une des victimes "de la violation de la plate-forme Oracle E-Business Suite"
