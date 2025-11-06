 Aller au contenu principal
Le Washington Post déclare faire partie des victimes d'une violation cybernétique liée au logiciel Oracle
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de contexte et de commentaires d'Oracle et des hackers dans les paragraphes 3 à 5) par Raphael Satter et AJ Vicens

Le Washington Post a déclaré qu'il est l'une des victimes d'une vaste violation cybernétique liée au logiciel Oracle ORCL.N .

Dans un communiqué publié jeudi, le journal a déclaré qu'il était l'une des victimes "de la violation de la plate-forme Oracle E-Business Suite".

Le journal n'a pas fourni d'autres détails, mais sa déclaration intervient après que CL0P, le célèbre groupe de ransomware, a déclaré sur son site web que le Washington Post faisait partie de ses victimes. CL0P et Oracle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les pirates informatiques à la recherche de rançons font généralement connaître leurs victimes afin de leur faire honte et de les obliger à verser des paiements d'extorsion, et CL0P est l'un des groupes les plus prolifiques au monde. L'équipe de pirates serait au centre d'une vaste campagne cybercriminelle visant la suite d'applications E-Business d'Oracle , que les clients d'Oracle utilisent pour gérer les clients, les fournisseurs, la fabrication, la logistique et d'autres processus commerciaux.

Google a déclaré le mois dernier qu'il y avait probablement plus de 100 entreprises touchées par les intrusions.

