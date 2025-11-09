Le voyage des chefs d'entreprise suisses a contribué au dégel des relations commerciales avec les États-Unis, selon le Blick

La Suisse pourrait être proche d'obtenir un répit des droits de douane de 39% imposés par les États-Unis sur les importations de ses marchandises, a rapporté dimanche le journal Blick, après qu'une visite de chefs d'entreprise au président américain Donald Trump a contribué à dégeler les relations.

Une lettre d'intention pour sortir de l'impasse commerciale est attendue dans les prochaines semaines, a déclaré le journal, sans citer de sources, avant qu'un accord ne soit présenté au Forum économique mondial de Davos en janvier.

Si tout se passe comme prévu, Donald Trump et le président suisse de l'année prochaine, Guy Parmelin, qui est également ministre de l'économie, présenteront un plan pour des droits de douane américains comparables aux droits de douane de 15 % que Washington a déjà convenus avec l'Union européenne, selon le journal.

Le ministère suisse de l'économie a refusé de commenter ce rapport, qui fait suite à une visite de chefs d'entreprise suisses avec Donald Trump mardi.

Il a déclaré que la réunion, avec des dirigeants de MSC, Rolex, Partners Group PGHN.S , Mercuria, Richemont CFR.S et MKS, était une initiative privée qu'il soutenait, mais qui était indépendante de ses propres efforts.

"Le Conseil fédéral est fondamentalement responsable des négociations avec les autorités américaines compétentes", a déclaré le ministère dans un communiqué.

"Le conseiller fédéral Parmelin est en contact régulier avec les autorités américaines compétentes, notamment avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer."

Au cours de la visite, la délégation suisse a offert à Donald Trump une montre Rolex pour sa bibliothèque présidentielle et un lingot d'or spécialement gravé, a rapporté Blick.

Les invités ont promis de travailler à la réduction du déficit commercial des Etats-Unis avec la Suisse au cours des cinq à sept prochaines années, selon le journal.

Ils ont également proposé de délocaliser des fonderies d'or aux États-Unis dans les 12 à 24 prochains mois et de promouvoir des projets d'infrastructure dans ce pays.

Les investissements dans les produits pharmaceutiques et l'augmentation des achats d'avions par la Suisse auprès de fabricants américains ont également été discutés, selon le journal.

Donald Trump a montré de la bonne volonté à l'égard de ces propositions, a déclaré Blick. Vendredi, Jamieson Greer s'est entretenu avec Parmelin et Helene Budliger-Artieda du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) lors de discussions que la partie suisse a qualifiées de "très constructives".