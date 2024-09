Le virus oncolytique BT-001 de Transgene et BioInvent montre une activité antitumorale prometteuse dans l’étude en cours de Phase I/IIa dans les tumeurs solides résistantes

Les premières données cliniques présentées à l’ESMO 2024 montrent que BT-001 induit une diminution de la taille des tumeurs chez des patients en échec thérapeutique



Chez un patient atteint d’un sarcome lourdement prétraité, BT-001 a la capacité de réchauffer les tumeurs, en augmentant l’infiltration des cellules T et une expression de PD(L)-1 dans les tumeurs



En combinaison avec KEYTRUDA® (pembrolizumab), les premiers signes d’efficacité avec des réponses cliniques chez 2 patients sur 6 en échec thérapeutique sont observés





Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 14 septembre 2024, 9 h 05 — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent aujourd’hui de nouvelles données cliniques de l’étude en cours de Phase I/IIa sur le virus oncolytique multifonctionnel BT-001, démontrant une activité antitumorale chez les patients en échec thérapeutique.





.../...