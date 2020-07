Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Vietnam suspend les liaisons avec Danang à cause du coronavirus Reuters • 28/07/2020 à 05:17









HANOI, 28 juillet (Reuters) - Le Vietnam a suspendu tous les vols à destination et en provenance de Danang pour une durée de quinze jours alors qu'au moins 14 cas de contamination au coronavirus ont été signalés dans la ville, a annoncé mardi le gouvernement. Le pays du Sud-Est asiatique est de nouveau en état d'alerte sanitaire après que les autorités ont confirmé samedi le premier cas de transmission locale depuis avril, puis trois cas supplémentaires dimanche, tous à Danang ou sa périphérie. Dans un communiqué, le gouvernement a fait savoir que les trains et bus à destination de la ville étaient aussi suspendus. Lieu touristique, Danang a rétabli au cours du week-end des mesures de distanciation sociale après la confirmation du cas de transmission locale. Le Vietnam, pays le plus peuplé au monde à avoir été touché par la crise sanitaire (plus de 95 millions d'habitants), est parvenu à limiter le nombre de cas de contamination grâce à de strictes mesures de confinement et une vaste campagne de dépistage. Seuls 431 cas ont été recensés dans le pays depuis l'apparition du coronavirus. (Phuong Nguyen et Khanh Vu; version française Jean Terzian)

