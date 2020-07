Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le vice-président ivoirien démissionne après la mort du Premier ministre Reuters • 13/07/2020 à 13:51









ABIDJAN, 13 juillet (Reuters) - Le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan a démissionné, a annoncé lundi le cabinet du président Alassane Ouattarra. Patrick Achi, actuel secrétaire général de la présidence ivoirienne, a déclaré aux journalistes que Daniel Kablan Duncan quittait ses fonctions pour des raisons personnelles. La démission du vice-président survient quelques jours après le décès mercredi dernier du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Candidat du parti au pouvoir pour l'élection présidentielle prévue en octobre, le chef du gouvernement est mort à la suite d'un malaise, moins d'une semaine après son retour de France où il s'était rendu début mai pour un "contrôle médical". (Loucoumane Coulibaly; version française Juliette Portala, édité par Bertrand Boucey)

