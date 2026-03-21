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Le vice-premier ministre chinois He Lifeng rencontre des chefs d'entreprise du monde entier
information fournie par Reuters 21/03/2026 à 14:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng a rencontré samedi à Pékin des dirigeants d'un certain nombre de multinationales, les invitant à accroître leurs investissements en Chine et à approfondir une coopération mutuellement bénéfique, selon les médias d'Etat.

* Il a rencontré les dirigeants de HSBC HSBA.L , UBS

UBSG.S , Louis Dreyfus, Siemens Healthineers SHLG.DE , Schneider Electric SCHN.PA , Rio Tinto RIO.L , Prudential

PRU.N , Investor AB INVEb.ST , Standard Chartered STAN.L , Suzano SUZB3.SA et Tencel, a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

* Il a déclaré que la deuxième économie mondiale progressait régulièrement, ajoutant qu'au cours du 15e plan quinquennal, la Chine créera des opportunités de marché plus larges pour les entreprises multinationales.

* Les dirigeants ont déclaré qu'ils avaient pleinement confiance dans l'économie chinoise et qu'ils s'engageaient à renforcer leur présence dans le pays et à accroître leurs investissements, selon Xinhua.

* La réunion a eu lieu à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai de Pékin, a indiqué Xinhua. Elle a eu lieu avant le Forum de développement de la Chine (CDF), événement commercial prévu les 22 et 23 mars.

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