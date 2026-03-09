 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que certains pays ont contacté Téhéran en vue d'un cessez-le-feu
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 22:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refile pour changer le jour et clarifier le titre)

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a déclaré lundi que certains pays, dont la Chine , la Russie et la France , ont contacté Téhéran au sujet d'un cessez-le-feu, a rapporté la télévision d'État iranienne.

M. Gharibabadi a déclaré que la première condition posée par l'Iran à un éventuel cessez-le-feu serait la fin de toute nouvelle agression contre le pays.

Guerre en Iran

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 250,800 GBX LSE +0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank