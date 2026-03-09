Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que certains pays ont contacté Téhéran en vue d'un cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Refile pour changer le jour et clarifier le titre)
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a déclaré lundi que certains pays, dont la Chine , la Russie et la France , ont contacté Téhéran au sujet d'un cessez-le-feu, a rapporté la télévision d'État iranienne.
M. Gharibabadi a déclaré que la première condition posée par l'Iran à un éventuel cessez-le-feu serait la fin de toute nouvelle agression contre le pays.
