Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères déclare que certains pays ont contacté Téhéran en vue d'un cessez-le-feu

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi a déclaré lundi que certains pays, dont la Chine , la Russie et la France , ont contacté Téhéran au sujet d'un cessez-le-feu, a rapporté la télévision d'État iranienne.

M. Gharibabadi a déclaré que la première condition posée par l'Iran à un éventuel cessez-le-feu serait la fin de toute nouvelle agression contre le pays.