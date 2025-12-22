Le vice-ministre chinois du commerce a rencontré le directeur de l'exploitation d'Apple vendredi

Le vice-ministre chinois du Commerce Li Chenggang et le directeur de l'exploitation d'Apple

AAPL.O Sabih Khan ont discuté des opérations commerciales de l'entreprise américaine en Chine lors d'une réunion vendredi, a indiqué lundi un communiqué du ministère du Commerce.

Lors de cette rencontre, M. Li a déclaré que la Chine offrirait davantage d'opportunités aux entreprises étrangères, dont Apple, et qu'il espérait que cette dernière continuerait à travailler avec des partenaires chinois et à développer le marché chinois, selon le communiqué.