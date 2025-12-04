 Aller au contenu principal
Le verre des impayés des consommateurs américains est à moitié plein
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:00

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

par Jamie McGeever

Des années de coûts d'emprunt élevés et d'inflation persistante ont engendré une crise de l'accessibilité financière aux États-Unis, mais certains chiffres relatifs aux impayés des consommateurs suggèrent que le tableau économique n'est peut-être pas si sombre.

Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie dite "en K": les riches prospèrent tandis que les autres survivent à peine. Les partisans de ce discours mettent souvent en avant les millions de consommateurs qui luttent pour rembourser leurs dettes, qu'il s'agisse de cartes de crédit, de prêts automobiles, de prêts étudiants ou d'autres prêts.

Selon eux, si le marché du travail continue de s'affaiblir, les revenus seront comprimés, les impayés s'accéléreront et la croissance économique ralentira. Dans le pire des cas, l'économie pourrait basculer dans une récession pure et simple.

Avec un taux de chômage qui n'a jamais été aussi élevé depuis quatre ans et qui ne cesse d'augmenter, cet argument est convaincant, d'autant plus que le ralentissement des embauches menace de se transformer en licenciements purs et simples.

Il est vrai que, selon certaines mesures, les taux d'impayés des consommateurs sont "élevés", comme le note la Fed de New York. Mais pour d'autres, ils sont soit faibles, soit en train de se stabiliser par rapport à la hausse constante qui a suivi la pandémie.

"L'endettement des ménages et les coûts du service de la dette restent faibles par rapport aux normes historiques, et les taux d'impayés des cartes de crédit ont continué à se stabiliser jusqu'au troisième trimestre 2025", a écrit lundi Joseph Briggs, économiste chez Goldman Sachs.

En effet, au niveau global, les paiements du service de la dette des ménages en pourcentage du revenu personnel disponible se sont stabilisés au cours des derniers trimestres à un peu plus de 11 %. Ce niveau est inférieur à celui qui prévalait juste avant la récession du COVID-19 et, plus important encore, aux niveaux qui ont immédiatement précédé les trois récessions précédentes depuis 1990.

Si l'on ajoute à cela la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt et d'une relance budgétaire au cours de l'année à venir, les perspectives pour le consommateur américain - et, par extension, pour l'économie - pourraient être plus prometteuses qu'on ne le craignait, même pour les revenus les plus faibles.

LE CRÉDIT LÀ OÙ IL EST DÛ

L'encours des cartes de crédit aux États-Unis s'élève à environ 1,23 trillion de dollars, soit environ un quart des 5,09 trillions de dollars d'endettement total des ménages. Les taux d'intérêt des cartes de crédit sont parmi les plus élevés de tous les coûts d'emprunt, le taux annuel moyen étant actuellement largement supérieur à 20 %.

Pourtant, les impayés de cartes de crédit sont en baisse. Fin septembre, le taux global s'élevait à 2,98 %, selon les données de la Fed, contre 3,22 % en juin de l'année dernière, soit le taux le plus élevé depuis 2011.

Selon John Silvia, directeur général et fondateur de la société de conseil Dynamic Economic Strategy, il y a même des signes encourageants pour les déciles de revenus inférieurs. Si l'on exclut les 100 premières banques qui s'adressent généralement aux consommateurs les plus aisés, les taux d'impayés des cartes de crédit dans le reste des quelque 4 000 banques commerciales américaines sont inférieurs à 7 %, alors qu'ils avaient atteint un pic de plusieurs décennies à près de 8 % il y a quelques années, constate-t-il.

"Les impayés de cartes de crédit sont un indicateur sensible du cycle du crédit", explique M. Silvia. "Du point de vue des petites banques, il n'y a pas de problème immédiat - la croissance économique régulière, l'augmentation des prix de l'immobilier et la baisse des rendements des bons du Trésor à deux ans () sont tous positifs."

Il est important de noter que des taux d'intérêt plus bas semblent également se profiler à l'horizon, la Réserve fédérale étant susceptible de reprendre son cycle d'assouplissement la semaine prochaine. Cela profitera évidemment aux cohortes les plus riches en stimulant davantage les prix des actifs, mais cela devrait également aider tous les emprunteurs en réduisant les coûts du service de la dette dans une certaine mesure.

SURVEILLER LA CROISSANCE DES SALAIRES

La croissance des revenus est essentielle pour limiter les impayés, bien sûr, et les signes sont raisonnablement encourageants, du moins pour l'instant. Selon la Fed d'Atlanta, la croissance annuelle moyenne des salaires nominaux est toujours supérieure à 4 % et reste donc positive en termes réels.

Certes, l'inflation reste élevée, la création d'emplois a ralenti et l'on peut trouver des contre-arguments convaincants sur la santé des consommateurs dans les innombrables données relatives à l'endettement et aux impayés.

Par exemple, les défauts de paiement des prêts étudiants ont grimpé en flèche après l'expiration du moratoire de 12 mois sur les paiements à la fin de l'année dernière. Ces prêts totalisent 1 650 milliards de dollars, soit environ un tiers de l'ensemble des dettes non hypothécaires des ménages, et le fardeau ne cesse de s'alourdir.

Si le marché du travail se dégrade, le tableau de l'endettement s'assombrira certainement. Mais dans l'état actuel des choses, un optimisme prudent est de mise: les consommateurs américains remboursent leurs dettes, et le pire est peut-être même passé.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

