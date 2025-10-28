Le Venezuela suspend des accords énergétiques avec Trinidad, y compris des projets gaziers

(Refonte avec confirmation de la suspension) par Vivian Sequera et Deisy Buitrago

Le Venezuela a suspendu la coopération en matière de développement énergétique avec Trinité-et-Tobago, y compris les projets communs de gaz naturel en cours, a déclaré lundi le président vénézuélien Nicolas Maduro.

M. Maduro a déclaré lors d'une émission télévisée que le ministère du pétrole et le conseil d'administration du producteur de pétrole public PDVSA lui avaient transmis une proposition visant à suspendre l'accord de coopération avec Trinité-et-Tobago.

"J'ai approuvé la mesure", a déclaré M. Maduro.

Son décret suspend immédiatement tous les aspects de l'accord énergétique avec Trinité-et-Tobago, a-t-il précisé, et le Congrès et la Cour suprême seront invités à formuler des recommandations supplémentaires.

Cela signifierait probablement que le Venezuela révoquerait la licence d'exploitation de l'énorme gisement de gaz naturel Dragon, entre autres projets.

M. Maduro a critiqué ce qu'il a décrit comme la position pro-américaine du premier ministre de Trinité, Kamla Persad-Bissessar, qui a pris ses fonctions le 1er mai.

Son gouvernement a entretenu des relations étroites avec l'administration du président américain Donald Trump , tandis que les tensions entre Washington et Caracas se sont aggravées .

Maduro, qui a affirmé que les États-Unis voulaient le chasser du pouvoir, a déclaré que Persad-Bissessar menaçait de "transformer Trinité-et-Tobago en porte-avions de l'empire américain contre le Venezuela."

Dimanche, un navire de guerre américain a accosté à Trinidad, deux jours après que les États-Unis ont annoncé le déploiement d'un groupe de porte-avions en Amérique latine.

Alors que la Trinité était confrontée à une baisse des réserves et de la production de gaz, l'ancien premier ministre de la Trinité, Keith Rowley, a favorisé la diplomatie énergétique avec le Venezuela et a résisté à la pression des sanctions américaines.

Ces efforts se sont concentrés sur le champ de gaz naturel Dragon retardé, situé dans les eaux vénézuéliennes près de Trinidad. Ses réserves de 4,2 trillions de pieds cubes pourraient constituer une bouée de sauvetage pour l'économie de Trinidad, qui dépend de l'énergie.

M. Rowley a perdu les élections cette année face à Mme Persad-Bissessar.

Shell SHEL.L et la National Gas Company of Trinidad

NGCTT.UL ont reçu une nouvelle licence américaine au début du mois pour le projet.

Mme Persad-Bissessar a déclaré que son pays n'avait pas besoin du gaz vénézuélien.

"Nous avons des projets pour développer notre économie dans les secteurs énergétiques et non énergétiques", a-t-elle déclaré au journal Trinidad and Tobago Newsday.

Shell, NGC et BP BP.L , qui participent à divers projets incluant le Venezuela, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Shell développe séparément le projet gazier Manatee, qui traverse la frontière maritime avec le Venezuela, mais qui a reçu l'autorisation du gouvernement Maduro d'être développé du côté de Trinidad de manière indépendante. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si ce projet pourrait également être menacé.