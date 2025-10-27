 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Venezuela s'apprête à suspendre les accords énergétiques avec Trinidad, y compris les projets gaziers
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires de la Première ministre de Trinité-et-Tobago, paragraphes 9-10)

Le ministère vénézuélien du pétrole va demander à la présidence de suspendre un vaste accord de coopération avec Trinité-et-Tobago pour le développement énergétique, y compris des projets gaziers conjoints en cours de négociation, a déclaré lundi la ministre du pétrole du pays sud-américain.

Le précédent gouvernement de Trinidad avait prévu de nombreux projets gaziers conjoints avec le Venezuela, y compris le champ Dragon de 4,2 billions de pieds cubes à développer par Shell SHEL.L et la National Gas Company of Trinidad

NGCTT.UL , pour lequel elle a reçu une licence américaine au début de ce mois.

Cependant, la nouvelle administration de la Première ministre Kamla Persad-Bissessar n'a pas été considérée comme une alliée par le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Depuis son entrée en fonction en avril, son nouveau gouvernement entretient des relations étroites avec l'administration du président américain Donald Trump , tandis que les tensions entre Washington et Caracas se sont intensifiées .

Les relations actuelles entre Trinidad et le Venezuela, qui pourraient compléter leurs besoins énergétiques respectifs, sont "hostiles", a déclaré la ministre du Pétrole Delcy Rodriguez dans un message radiodiffusé.

"En conséquence, tous les accords gaziers entre le Venezuela et Trinidad seront suspendus", a-t-elle déclaré, ajoutant que le président Maduro devrait bientôt recevoir la demande de suspension.

Les autorités vénézuéliennes ont critiqué l'autorisation que Trinidad a reçue des États-Unis pour négocier le projet phare Dragon avec le Venezuela, sanctionné par les États-Unis, et ont déclaré que Trinidad devrait payer pour toute fourniture de gaz.

Le projet Dragon, qui se trouve dans les eaux vénézuéliennes, a été longtemps retardé en raison des fréquents changements de politique des États-Unis depuis que Washington a imposé des sanctions énergétiques au Venezuela en 2019.

La Première ministre de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, a déclaré que son pays n'avait pas besoin du gaz vénézuélien.

"Nous avons nos plans pour développer notre économie dans les secteurs énergétiques et non énergétiques", a-t-elle déclaré lundi au journal Trinidad and Tobago Newsday.

Shell, NGC et BP BP.L , qui participent à divers projets incluant le Venezuela, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Shell développe séparément le projet gazier Manatee, qui traverse la frontière maritime avec le Venezuela, mais qui avait reçu l'autorisation du gouvernement Maduro d'être développé du côté de Trinidad de manière indépendante. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si ce projet était également menacé.

Valeurs associées

BP
435,875 GBX LSE +0,21%
Gaz naturel
3,30 USD NYMEX -0,99%
Pétrole Brent
65,75 USD Ice Europ +0,09%
Pétrole WTI
61,40 USD Ice Europ +0,08%
SHELL
2 831,500 GBX LSE -0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une personne achète un sachet de trois oeufs dans un magasin du quartier du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    A New York, l'obsession du coût de la vie
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:06 

    Au bord de la voie rapide reliant les arrondissements de Brooklyn et du Queens à New York, les automobilistes peuvent difficilement rater l'immense bannière jaune qui a fait son apparition: "Votez Zohran, pour une ville abordable." Peut-être plus que tout autre ... Lire la suite

  • Brigitte Macron, née homme ? Retour sur 4 ans d’intox autour de la 1ère dame.
    Brigitte Macron, née homme ? Retour sur 4 ans d’intox autour de la 1ère dame.
    information fournie par France 24 27.10.2025 22:51 

    Le procès pour cyberharcèlement à l’encontre de Brigitte Macron vient de s’ouvrir en France contre 10 personnes accusées d’avoir relayée l’intox selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Cette intox a aussi été très relayée aux Etats-Unis par l’influenceuse ... Lire la suite

  • Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello lors d'une conférence de presse, le 27 octobre 2025 à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela dit avoir déjoué un complot des Etats-Unis, qui intensifient leur présence dans la région
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:44 

    Le Venezuela a annoncé lundi avoir démantelé une "cellule criminelle" liée à la CIA, après une récente opération visant selon Caracas à "justifier une agression" des Etats-Unis, dont la présence militaire dans la région se poursuit avec un nouveau vol de bombardiers. ... Lire la suite

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    La Jamaïque se prépare au pire ouragan de son histoire
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:39 

    Des fortes pluies et des vents violents secouent lundi la Jamaïque à l'approche de l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre dans le pays caribéen et où il menace d'entraîner inondations et glissements de terrain catastrophiques. Avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank