Le Venezuela s'apprête à suspendre les accords énergétiques avec Trinidad, y compris les projets gaziers

Le ministère vénézuélien du pétrole va demander à la présidence de suspendre un vaste accord de coopération avec Trinité-et-Tobago pour le développement énergétique, y compris des projets gaziers conjoints en cours de négociation, a déclaré lundi la ministre du pétrole du pays sud-américain.

Le précédent gouvernement de Trinidad avait prévu de nombreux projets gaziers conjoints avec le Venezuela, y compris le champ Dragon de 4,2 billions de pieds cubes à développer par Shell SHEL.L et la National Gas Company of Trinidad

NGCTT.UL , pour lequel elle a reçu une licence américaine au début de ce mois.

Cependant, la nouvelle administration de la Première ministre Kamla Persad-Bissessar n'a pas été considérée comme une alliée par le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Depuis son entrée en fonction en avril, son nouveau gouvernement entretient des relations étroites avec l'administration du président américain Donald Trump , tandis que les tensions entre Washington et Caracas se sont intensifiées .

Les relations actuelles entre Trinidad et le Venezuela, qui pourraient compléter leurs besoins énergétiques respectifs, sont "hostiles", a déclaré la ministre du Pétrole Delcy Rodriguez dans un message radiodiffusé.

"En conséquence, tous les accords gaziers entre le Venezuela et Trinidad seront suspendus", a-t-elle déclaré, ajoutant que le président Maduro devrait bientôt recevoir la demande de suspension.

Les autorités vénézuéliennes ont critiqué l'autorisation que Trinidad a reçue des États-Unis pour négocier le projet phare Dragon avec le Venezuela, sanctionné par les États-Unis, et ont déclaré que Trinidad devrait payer pour toute fourniture de gaz.

Le projet Dragon, qui se trouve dans les eaux vénézuéliennes, a été longtemps retardé en raison des fréquents changements de politique des États-Unis depuis que Washington a imposé des sanctions énergétiques au Venezuela en 2019.

La Première ministre de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, a déclaré que son pays n'avait pas besoin du gaz vénézuélien.

"Nous avons nos plans pour développer notre économie dans les secteurs énergétiques et non énergétiques", a-t-elle déclaré lundi au journal Trinidad and Tobago Newsday.

Shell, NGC et BP BP.L , qui participent à divers projets incluant le Venezuela, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Shell développe séparément le projet gazier Manatee, qui traverse la frontière maritime avec le Venezuela, mais qui avait reçu l'autorisation du gouvernement Maduro d'être développé du côté de Trinidad de manière indépendante. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si ce projet était également menacé.