Le Venezuela demande à la cour d'appel américaine d'annuler l'ordre de vente de la société mère de Citgo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte du différend juridique, les détails de la vente aux enchères, le commentaire du porte-parole du Trésor américain, paragraphes 2-7) par Marianna Parraga

Les parties représentant le Venezuela dans une vente aux enchères ordonnée par un tribunal de la société mère de Citgo Petroleum, détenue par le Venezuela, ont demandé à une cour d'appel américaine d'annuler la décision d'un juge qui a ordonné la vente des actions à une filiale d'Elliott Investment Management, a déclaré mardi le conseil qui supervise le raffineur.

Entre fin novembre et début décembre, le juge du Delaware Leonard Stark a approuvé une offre de 5,9 milliards de dollars de la part d'Amber Energy, filiale d'Elliott, pour la société mère de Citgo, PDV Holding, à l'issue de deux années d'appels d'offres dans le cadre d'une vente organisée pour payer jusqu'à 19 milliards de dollars aux créanciers pour défaut de paiement de la dette et expropriations au Venezuela.

L'ordre de vente a suscité l'opposition de soumissionnaires rivaux et de parties représentant le Venezuela, sa compagnie pétrolière publique PDVSA et ses filiales PDV Holding et Citgo Petroleum, qui ont fait appel à la cour d'appel américaine du troisième circuit. La cour n'a pas encore rendu sa décision.

La vente est en attente d'exécution jusqu'à ce que le département du Trésor américain donne son feu vert à la transaction. L'Office of Foreign Assets Control du Trésor devait présenter un avis sur l'affaire la semaine dernière devant la cour d'appel, mais il ne l'a pas fait.

Un porte-parole du Trésor a refusé de commenter une action spécifique et a déclaré que le département était "pleinement engagé à soutenir les efforts du président Trump au nom du peuple vénézuélien". Alors que le président américain Donald Trump agit rapidement pour mettre en place un effort de 100 milliards de dollars pour relancer l'industrie pétrolière du Venezuela après avoir capturé le président Nicolas Maduro, Washington doit encore finaliser le sort de Citgo, le joyau de la couronne des actifs étrangers du pays, alors que les parties en conflit multiplient les efforts de lobbying pour influencer le plan d'action des États-Unis. Les parties vénézuéliennes ont introduit une motion visant à disqualifier l'offre d'Amber en raison d'un prétendu conflit d'intérêts , motion qui a été rejetée au Delaware.

Le conseil de surveillance de Citgo a déclaré mardi dans un communiqué que les enchères étaient entachées de conflits d'intérêts et d'erreurs juridiques, ce qui a compromis la neutralité requise dans le processus et réduit la valeur de Citgo.

Le conseil d'administration continuera d'exercer des moyens de défense pour protéger l'entreprise, a-t-il ajouté dans le communiqué.