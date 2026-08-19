Le vaccin de Moderna et Merck réduit les récidives et la propagation du mélanome, ouvrant de nouvelles perspectives thérapeutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur la position de l'administration Trump vis-à-vis des vaccins à ARNm aux paragraphes 6 et 7, de détails sur l'essai clinique au paragraphe 11, et d'un graphique)

* Une analyse intermédiaire montre que les objectifs ont été atteints en matière de récidive et de prévention de la propagation du cancer

* Le titre Moderna s'envole de près de 160 %; celui de Merck bondit de 12 %

* Barclays estime que ce traitement pourrait générer environ 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine du mélanome d'ici 2035

par Michael Erman et Julie Steenhuysen

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont annoncé mercredi qu’un vaccin anticancéreux à ARNm personnalisé avait réduit le risque de récidive et de propagation du mélanome lors d’un essai clinique de phase avancée, un succès majeur dans un nouveau domaine du traitement du cancer qui a fait bondir l’action de Moderna de près de 160 %.

Les deux sociétés ont testé ce vaccin en association avec le Keytruda de Merck, un médicament d’immunothérapie largement utilisé dans le traitement du mélanome. Des milliers de patients ayant subi une intervention chirurgicale pour retirer des tumeurs mélaniques à haut risque pourraient en bénéficier dès l’année prochaine si les autorités réglementaires approuvent le vaccin, a déclaré Stephen Hoge, président de Moderna, lors d’une interview.

Il s’agit du premier résultat positif d’un essai clinique de phase avancée pour un vaccin anticancéreux à ARNm, qui entraîne le système immunitaire du patient à combattre les tumeurs en ciblant des mutations spécifiques dans ces cellules, et de la première étude de ce type à montrer que l’association d’un traitement au Keytruda s’est avérée plus efficace que cette thérapie seule. Merck, Moderna et d’autres entreprises testent actuellement des approches similaires contre les cancers du poumon, du sein et du pancréas.

Karen Knudsen, directeur général du Parker Institute for Cancer Immunotherapy, a déclaré que les résultats de Moderna pourraient marquer le début d’une nouvelle ère dans le traitement des cancers à tumeurs solides.

« Ce résultat positif nous fait véritablement entrer dans cette nouvelle phase de l’immunothérapie », a déclaré Mme Knudsen. « C’est un début prometteur — c’est là que tout commence. »

Ces résultats marquent un revirement de situation pour Moderna, qui a peiné à développer de nouveaux produits au-delà de son vaccin contre la COVID-19 et a dû faire face à des critiques de la part de l’administration du président Donald Trump concernant sa technologie ARNm. Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., a critiqué la sécurité et l’efficacité des vaccins à ARNm et a réduit de 500 millions de dollars le financement des projets liés à ces vaccins. Pourtant, l’Institut national du cancer a continué à financer des essais cliniques de l’ , notamment ceux portant sur des vaccins anticancéreux, y compris ceux basés sur l’ARNm.

L’action Moderna a atteint son plus haut niveau depuis plusieurs années, ajoutant près de 40 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise. Merck a progressé de 12 % grâce aux espoirs que ce vaccin élargisse ses perspectives dans le domaine du cancer, alors que le Keytruda, autrefois le médicament le plus vendu au monde, verra son brevet expirer d’ici la fin de la décennie.

Les résultats de cet essai ont suscité un regain d’intérêt des investisseurs pour le secteur biotechnologique dans son ensemble. L’indice Nasdaq Biotechnology .NBI a progressé de 5,2 % pour atteindre un niveau record.

Ce vaccin — qui constitue un traitement personnalisé — pourrait s’avérer difficile à fabriquer et à produire à grande échelle sur le plan commercial, même si M. Hoge a déclaré que Moderna était confiante dans sa capacité à répondre à la demande au cours des prochaines années.

Les entreprises n’ont pas fourni de résultats détaillés, qu’elles ont indiqué vouloir partager lors d’un prochain congrès médical. Elles ne disposent pas encore de résultats sur la survie globale, un critère d’évaluation secondaire de l’essai qui mesure si les patients recevant un traitement vivent plus longtemps que ceux qui n’en reçoivent pas.

Le mélanome est la forme la plus mortelle de cancer de la peau. En 2023, plus de 1,5 million de personnes aux États-Unis vivaient avec un mélanome, selon l’Institut national du cancer.

PREMIERS RÉSULTATS POSITIFS DE CE TYPE

Les résultats intermédiaires de l’étude en cours, publiés mercredi, ont montré que le traitement, l’Intismeran, avait atteint à la fois son objectif principal de réduction de la récidive du cancer et son objectif secondaire de prévention de la propagation des tumeurs à d’autres parties du corps, par rapport au Keytruda seul.

Lorsque le vaccin est injecté à un patient, les cellules de ce dernier produisent des copies des mutations afin que le système immunitaire puisse les reconnaître et les détruire.

« C’est la première fois que nous observons des améliorations réellement significatives sur le plan clinique et statistique par rapport à des inhibiteurs de points de contrôle comme le Keytruda chez cette population, et c’est la première fois que nous y parvenons avec un traitement individualisé », a déclaré M. Hoge.

Merck a indiqué que les entreprises étaient déjà en pourparlers avec les autorités réglementaires au sujet de ce traitement. M. Hoge a ajouté que, compte tenu de la désignation de « thérapie innovante » accordée au vaccin, celui-ci pourrait être disponible dès l’année prochaine. Il a qualifié ce résultat d’« événement marquant ».

Myles Minter, analyste chez William Blair, a déclaré que ces résultats intermédiaires plaçaient les deux sociétés en bonne position pour solliciter l’autorisation réglementaire, tout en constituant un signe encourageant pour les études menées sur le vaccin dans d’autres types de cancer.

Le mois dernier, les analystes de Barclays ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que ce traitement génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 3 milliards de dollars pour le traitement du mélanome d’ici 2035.

AUCUNE DÉCISION SUR LE PRIX POUR L'INSTANT

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le lancement d’Intismeran dans le traitement adjuvant du mélanome serait essentiel pour permettre à Moderna de renouer avec la rentabilité.

Ce traitement anticancéreux associe le Keytruda de Merck à un vaccin à ARNm sur mesure développé par Moderna, basé sur l’analyse des mutations détectées dans les tumeurs des patients eux-mêmes.

L'essai a recruté 1 137 patients à haut risque atteints d'un mélanome de stade IIB à IV ayant fait l'objet d'une ablation chirurgicale.

Les participants ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir jusqu’à neuf doses de Keytruda associées au vaccin personnalisé, ou le Keytruda seul, pendant environ un an. Les laboratoires ont indiqué qu’aucun nouveau signal de sécurité n’était apparu au cours de l’essai. En janvier, les entreprises ont annoncé les résultats d’un essai de phase intermédiaire portant sur ce traitement, qui montraient une réduction de 49 % du risque de récidive ou de décès après cinq ans.

Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré sur CNBC que les sociétés n’avaient pas encore fixé le prix, précisant que les données n’étaient disponibles que depuis quelques jours.