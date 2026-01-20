Le vaccin de Moderna et Merck contre le cancer de la peau montre des bénéfices durables après cinq ans de suivi

(Ajout de détails et de contexte, commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 6-8) par Kamal Choudhury et Mariam Sunny

Moderna MRNA.O et Merck MRK.N ont déclaré mardi que leur vaccin expérimental personnalisé continuait à réduire le risque de décès ou de récidive du cancer de la peau le plus mortel cinq ans après le début du traitement.

Dans une étude de phase intermédiaire portant sur des patients atteints de mélanome à haut risque ayant subi une intervention chirurgicale, le vaccin associé au Keytruda de Merck a réduit le risque de récidive ou de décès de 49 % après cinq ans, ce qui correspond aux données du suivi à trois ans de 2023.

Les données indiquent un premier succès pour Moderna, qui cherche à transformer sa plateforme ARNm en une franchise plus large et durable et à combler le manque de revenus laissé par la baisse de la demande de COVID.

"Si Moderna peut recréer cette réduction du risque de 49 % dans l'essai de phase 3 beaucoup plus important, cela est de bon augure non seulement pour la commercialisation dans le mélanome, mais aussi pour les perspectives de la combinaison dans d'autres indications, comme les cancers du rein, de la vessie et du poumon", a déclaré Karen Andersen, analyste chez Morningstar.

Les actions de Moderna ont augmenté de 2 % dans un contexte de faiblesse des marchés.

Le vaccin, intismeran autogene, utilise la signature génétique spécifique de la tumeur du patient pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses.

Les données confirment l'efficacité soutenue sur plusieurs années, a déclaré Michael Yee, analyste chez UBS, ajoutant que cela doit être confirmé dans l'essai de phase finale.

M. Yee s'attend à ce que les données relatives à la phase finale soient disponibles plus tard dans l'année, en fonction du taux d'événements et de l'avancement de l'étude.

Le prix du vaccin pourrait être similaire à celui du Keytruda, soit environ 200 000 dollars, et pourrait atteindre des ventes maximales de plusieurs milliards de dollars pour le seul mélanome, ont estimé les analystes de Jefferies.

Selon l'American Cancer Society, environ 112 000 personnes aux États-Unis devraient recevoir un diagnostic de mélanome en 2026.