Le vaccin antipneumococcique de Merck s'avère prometteur dans une étude de phase avancée

Le fabricant de médicaments Merck

MRK.N a déclaré jeudi que son vaccin antipneumococcique montrait de fortes réponses immunitaires chez les enfants et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de maladie grave, sur la base des résultats d'une étude tardive présentée lors d'une réunion sur les vaccins à Lisbonne.