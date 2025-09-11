 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le vaccin antipneumococcique de Merck s'avère prometteur dans une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le titre et l'article pour indiquer "vaccin antipneumococcique" et non "vaccin antipneumonie")

Le fabricant de médicaments Merck

MRK.N a déclaré jeudi que son vaccin antipneumococcique montrait de fortes réponses immunitaires chez les enfants et les adolescents qui présentent un risque plus élevé de maladie grave, sur la base des résultats d'une étude tardive présentée lors d'une réunion sur les vaccins à Lisbonne.

