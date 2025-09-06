Le Tylenol est-il sans danger à prendre pendant la grossesse ?

Le ministre américain de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., prévoit d'annoncer un lien entre l'autisme et l'exposition prénatale au Tylenol, un médicament populaire en vente libre contre la douleur et la fièvre, vendu sous le nom générique d'acétaminophène aux États-Unis et de paracétamol au Royaume-Uni, a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

QUE DISENT LES RECHERCHES SUR L'UTILISATION DE L'ACÉTAMINOPHÈNE PENDANT LA GROSSESSE?

Il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation de ce médicament et l'autisme. Des études récentes ont abouti à des conclusions contradictoires sur la question de savoir si son utilisation pendant la grossesse pouvait présenter des risques pour le développement du fœtus.

Une étude réalisée en 2024 sur près de 2,5 millions d'enfants en Suède n'a trouvé aucun lien de cause à effet entre l'exposition in utero à l'acétaminophène et les troubles du développement neurologique tels que le trouble du spectre autistique ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

Une revue de 2025 de 46 études antérieures a suggéré un lien entre l'exposition prénatale à l'acétaminophène et les risques accrus de ces troubles, mais les chercheurs de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de l'université de Harvard et d'autres ont déclaré que l'étude ne prouvait pas que le médicament était à l'origine de ces résultats. Ils ont conseillé aux femmes enceintes de continuer à prendre de l'acétaminophène en cas de besoin, à la dose la plus faible possible et pendant la période la plus courte possible.

De grandes études menées en Europe et au Japon en 2025 ont suggéré que ce qui pourrait sembler être de petites associations entre la consommation prénatale d'acétaminophène et les troubles du développement neurologique pourrait en fait être dû à des facteurs de confusion, c'est-à-dire d'autres facteurs sous-jacents, tels que les conditions environnementales, la santé et la génétique des parents, d'autres médicaments que les mères peuvent avoir pris, et la maladie.

QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS MÉDICALES POUR LES FEMMES ENCEINTES?

L'acétaminophène/paracétamol est le médicament de première intention recommandé contre la douleur et la fièvre pendant la grossesse, selon les recommandations de l'American College of Obstetricians and Gynecologists, du Royal College of Obstetricians and Gynecologists de Grande-Bretagne et d'autres organisations médicales.

L'utilisation d'ibuprofène, de naproxène et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens au cours du troisième trimestre peut entraîner des malformations congénitales, avertissent les deux sociétés.

Les femmes enceintes doivent consulter leur médecin si elles prévoient de prendre l'un de ces médicaments, conseille l'ACOG.

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS À L'ABSENCE DE RÉDUCTION DE LA FIÈVRE PENDANT LA GROSSESSE?

La fièvre et la douleur maternelles non traitées pendant le développement du fœtus peuvent augmenter les risques de malformations congénitales telles que les troubles cardiaques, les malformations de la paroi abdominale et les anomalies du tube neural, dans lesquelles le cerveau et la moelle épinière ne se forment pas correctement. La douleur et la fièvre non traitées ont également été associées à des naissances prématurées, à un faible poids de naissance et à des fausses couches.

Chez les femmes enceintes, la fièvre et la douleur non traitées peuvent entraîner une hypertension artérielle, une déshydratation, une dépression et une anxiété, ainsi que d'autres problèmes de santé.

POURQUOI CE SUJET EST-IL AUJOURD'HUI AU CENTRE DE L'ATTENTION?

L'affirmation d'un lien potentiel a été au centre de procès intentés par des parents et des militants de l'autisme aux États-Unis contre des détaillants, accusés de ne pas avoir averti les consommateurs que le Tylenol de Kenvue KVUE.N et ses versions génériques pouvaient provoquer des troubles déficitaires de l'attention ou de l'autisme.

En décembre 2023, un juge fédéral américain a porté un coup à des centaines d'actions en justice de ce type, en interdisant aux témoins experts de témoigner après avoir constaté qu'ils ne disposaient pas de preuves scientifiques pour étayer leurs affirmations.

En août 2024, citant cette décision, le juge a rejeté toutes les affaires portées devant le tribunal fédéral. Une cour d'appel américaine doit entendre les arguments le mois prochain dans le cadre d'un appel de cette décision, selon les archives judiciaires.