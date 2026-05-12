Le TSX recule légèrement sous l'effet des tensions au Moyen-Orient

par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier canadien a reculé mardi, la flambée des prix du pétrole, alimentée par l'impasse dans les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran, ayant pesé sur le moral des investisseurs.

À10h45 (heure de l'Est), l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE reculait de 0,2% à 34.047,97 points après deux jours consécutifs de hausse.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'un cessez-le-feu avec l'Iran était « sous perfusion » après le rejet par Téhéran d'une proposition américaine visant à mettre fin au conflit.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont augmenté de plus de 3%, les divergences marquées entre Téhéran et Washington surla proposition de paix ayant ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement. O/R

Les actions pétrolières canadiennes .SPTTEN ont bondi de 1,1%, bien que plusieurs sous-secteurs, notamment la technologie .SPTTTK et la santé .GSPTTHC , aient subi des pressions.

Les investisseurs craignent que la flambée des prix de l'énergie n'alimente l'inflation et ne ralentisse la croissance économique, même si les marchés boursiers canadiens, fortement orientés vers les matières premières, sont restés relativement à l'abri de l'impact de la guerre.

« Le marché canadien s'attendait à ce que la banque centrale continue de baisser ses taux. Au lieu de cela, elle a marqué une pause et le risque est désormais qu'elle doive relever ses taux », a déclaré Shiraz Ahmed, fondateur de Sartorial Wealth.

« Si elle entame un cycle de hausse, cela constituera sans aucun doute un sujet de préoccupation. »

Les actions de Wall Street ont chuté après la publication de données indiquant que les prix à la consommation aux États-Unis avaient augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif en avril, entraînant la plus forte hausse annuelle de l'inflation depuis près de trois ans et renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Du côté des résultats nationaux , l'action Pet Valu PET.TO a chutéde 14,1%, atteignant un plus bas historique et se classant en dernière position de l'indice de référence après que le bénéfice du premier trimestre du distributeur d'aliments pour animaux a reculé en raison de la hausse des coûts d'exploitation.

L' POU.TO de Paramount Resources a progressé de 3,9% après que le producteur de pétrole et de gaz a relevé ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année .

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))