Le TSX progresse grâce aux hausses du secteur technologique

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par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a progressé lundi, porté par les valeurs technologiques après le dépôt de la demande d'introduction en bourse d'Anthropic, tandis que le recul des cours du pétrole et la baisse des rendements obligataires ont apaisé les craintes inflationnistes et renforcé l'appétit pour le risque.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,6 % à 36 031,35 points à 10 h 23 (heure de l'Est).

* L'indice technologique du TSX .SPTTTK a progressé de 1,1 % après qu'Anthropic a révélé des pertes importantes mais une croissance fulgurante de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

* Neuf des dix secteurs de la TSX affichaient des hausses, le secteur de l'énergie .SPTTEN étant le seul à reculer après que le Brent LCOc1 a cédé 0,9 % sur fond d'espoirs d'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran O/R

* Les rendements de l'obligation de référence canadienne à 10 ans CA10YT=RR ont également baissé à 3,802 %, signe d'un apaisement des pressions inflationnistes lié à la chute des cours du pétrole

* Les valeurs financières de premier plan .SPTTFS ont progressé de 1 %, tandis que le secteur industriel .GSPTTIN a gagné 0,9 %

* Les investisseurs attendent la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue plus tard cette semaine; selon l'outil CME FedWatch, la banque centrale devrait, selon toute vraisemblance, maintenir ses taux d'intérêt inchangés

* Par ailleurs, la Banque du Canada devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 2,50 %, et procéder à une nouvelle hausse d'ici la fin du mois de mars, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes

* "L'annonce de la Banque du Canada, prévue dans quelques jours, suscite beaucoup d'attente… Il se peut que certains se précipitent sur le marché en anticipation, puis vendent probablement leurs positions avant l'annonce", a déclaré Shiraz Ahmed, directeur général de Sartorial Wealth.

* Les investisseurs suivaient également de près l'évolution de la situation commerciale après que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il s'attendait à ce qu'un différend commercial avec le Canada soit résolu "bientôt"

* Du côté des données, le commerce de gros canadien a probablement progressé de 0,5 % en septembre par rapport à août, porté par la hausse des ventes de machines, d'équipements et de véhicules à moteur, a indiqué Statistique Canada

* Côté boursier, le titre CAE CAE.TO a progressé de 4,4 % après que le fabricant de simulateurs de vol a accepté de céder Flightscape, sa division spécialisée dans les logiciels d'exploitation aérienne, à la société de technologie aéronautique SITA, dans le cadre d'une transaction évaluée à 500 millions de dollars, dette comprise