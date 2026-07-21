Le TSX progresse grâce à la bonne tenue du secteur minier ; les droits de douane américains au centre de l'attention

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* Les sociétés minières profitent de la hausse des cours de l'or

* Les actions du secteur de l'énergie progressent de plus de 1 %

* Scott Bessent, du Trésor américain, estime que les droits de douane imposés au Canada relèvent de la « réciprocité »

par Sudeshna Ghoshal

Le principal indice boursier canadien a progressé mardi, soutenu par les valeurs minières qui ont suivi la hausse des cours des métaux, tandis que les investisseurs évaluaient les nouvelles tensions entre les États-Unis et l'Iran ainsi que les nouveaux droits de douane américains sur les importations canadiennes.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 0,5 % à 35.144,23 points à 11h14 (heure de l'Est).

* Le président américain Donald Trump a imposé lundi des droits de douane de 50 % sur un large éventail de produits importés du Canada, ce que le secrétaire au Trésor Scott Bessent a qualifié de mesure de « réciprocité » face aux mesures commerciales prises par Ottawa à l'encontre des produits laitiers, de l'alcool et des boissons américains.

* Un article du Financial Times a indiqué mardi que Trump s'apprêtait à imposer de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays dès cette semaine.

* Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners (Raymond James), a déclaré que les secteurs des matériaux et de l'industrie manufacturière étaient désormais au centre de l'attention, compte tenu de cette nouvelle menace tarifaire.

* Les cours de l'or ont grimpé de plus de 1 % grâce aux espoirs d'une avancée diplomatique entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a stimulé le secteur des matériaux .GSPTTMT . Les sociétés minières, notamment Discovery Mining DSV.TO , Eldorado Gold ELD.TO et Hudbay Minerals HBM.TO , ont progressé de plus de 9 % chacune.

* Les valeurs phares du secteur de l'énergie .SPTTEN ont gagné 1,4 %, dans le sillage d'une hausse de 2 % des cours du pétrole suite aux nouvelles attaques entre les États-Unis et l'Iran, et après que les Houthis du Yémen ont menacé d'imposer un blocus naval visant l'Arabie saoudite.

* Les négociateurs commerciaux américains et mexicains doivent se rencontrer plus tard dans la journée pour un troisième cycle de pourparlers bilatéraux afin de tenter de faire avancer la révision de l'accord commercial nord-américain.

* Par ailleurs, le plus grand fonds de pension canadien, CPP Investments, fait appel à de grands investisseurs étrangers, allant des banques centrales aux compagnies d'assurance, pour développer son programme obligataire.