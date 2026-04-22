Le TSX ouvre en hausse, Trump prolongeant le cessez-le-feu en Iran

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Le principal indice boursier du Canada a ouvert en hausse mercredi avec des gains généralisés après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait indéfiniment le cessez-le-feu en Iran, même si les rapports d'attaques par balles contre des porte-conteneurs dans le détroit d'Ormuz ont gardé les investisseurs prudents.

À 9 h 33 HE, l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE était en hausse de 0,6 % à 34 063,34 points.