Le TSX est en hausse, les investisseurs évaluant les signaux mitigés en provenance du Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,5 %

* Hausse des prix du pétrole et de l'or

* Rogers Communications progresse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre

(Mise à jour des prix et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier du Canada a ouvert en hausse mercredi avec des gains généralisés après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait indéfiniment le cessez-le-feu en Iran, même si la saisie par Téhéran de deux navires dans le détroit d'Ormuz a gardé les investisseurs prudents.

À 10h 41 HE, l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE était en hausse de 0,5 % à 33 975,86 points.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a déclaré que les gardiens de la révolution avaient saisi deux navires pour des violations maritimes et les avaient escortés jusqu'aux côtes iraniennes. C'est la première fois que l'Iran saisit des navires depuis le début de la guerre à la fin du mois de février.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont augmenté de 0,3%, reflétant la hausse des prix du pétrole dans un contexte d'inquiétude sur l'offre O/R

Les investisseurs font preuve d'un optimisme timide, mais le marché du pétrole se négocie comme si le cessez-le-feu était fragile, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

Le marché dans son ensemble se concentrera probablement sur les bénéfices des sociétés au cours des deux prochaines semaines, car le choc initial de la guerre est passé, a-t-il dit.

Dix des onze secteurs de la Bourse de Toronto se sont négociés dans le vert mercredi.

Les actions des sociétés minières ont mené les gains de l'indice; Silvercorp Metals SVM.TO , AbraSilver Resources

ABRA.TO et Ivanhoe Mines IVN.TO ont augmenté de 5,8 % à 5,9 %, suivant la hausse des prix de l'or et de l'argent.

Parmi les autres titres, Rogers Communications RCIb.TO a augmenté de 10,4 % après que l' entreprise de télécommunications a affiché des revenus du premier trimestre légèrement supérieurs aux estimations, grâce à l'expansion de son portefeuille de médias et de sports.

Metro MRU.TO a chuté de 2,9 % après que le distributeur en alimentation a déclaré que le conflit de travail à Laval aura un impact sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise.