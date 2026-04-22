 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le TSX est en hausse, les investisseurs évaluant les signaux mitigés en provenance du Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le TSX en hausse de 0,5 %

* Hausse des prix du pétrole et de l'or

* Rogers Communications progresse après des revenus supérieurs aux prévisions au premier trimestre

(Mise à jour des prix et des détails tout au long de l'article) par Tharuniyaa Lakshmi

Le principal indice boursier du Canada a ouvert en hausse mercredi avec des gains généralisés après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il prolongerait indéfiniment le cessez-le-feu en Iran, même si la saisie par Téhéran de deux navires dans le détroit d'Ormuz a gardé les investisseurs prudents.

À 10h 41 HE, l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE était en hausse de 0,5 % à 33 975,86 points.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a déclaré que les gardiens de la révolution avaient saisi deux navires pour des violations maritimes et les avaient escortés jusqu'aux côtes iraniennes. C'est la première fois que l'Iran saisit des navires depuis le début de la guerre à la fin du mois de février.

Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont augmenté de 0,3%, reflétant la hausse des prix du pétrole dans un contexte d'inquiétude sur l'offre O/R

Les investisseurs font preuve d'un optimisme timide, mais le marché du pétrole se négocie comme si le cessez-le-feu était fragile, a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel.

Le marché dans son ensemble se concentrera probablement sur les bénéfices des sociétés au cours des deux prochaines semaines, car le choc initial de la guerre est passé, a-t-il dit.

Dix des onze secteurs de la Bourse de Toronto se sont négociés dans le vert mercredi.

Les actions des sociétés minières ont mené les gains de l'indice; Silvercorp Metals SVM.TO , AbraSilver Resources

ABRA.TO et Ivanhoe Mines IVN.TO ont augmenté de 5,8 % à 5,9 %, suivant la hausse des prix de l'or et de l'argent.

Parmi les autres titres, Rogers Communications RCIb.TO a augmenté de 10,4 % après que l' entreprise de télécommunications a affiché des revenus du premier trimestre légèrement supérieurs aux estimations, grâce à l'expansion de son portefeuille de médias et de sports.

Metro MRU.TO a chuté de 2,9 % après que le distributeur en alimentation a déclaré que le conflit de travail à Laval aura un impact sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise.

Valeurs associées

IVANHOE MINES RG-A
12,150 CAD TSX +5,74%
METRO
89,920 CAD TSX -3,19%
ROGERS COMM -B-
50,210 CAD TSX +11,33%
ROGERS COMMUNICATNS INC CL '
41,360 CAD TSX -0,12%
SILVERCORP METAL
17,180 CAD TSX +5,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un tradeur à l'ouverture de la séance à la Bourse de New York le 13 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Les Bourses mondiales partagées entre risque géopolitique et résultats d'entreprises
    information fournie par AFP 22.04.2026 18:09 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent sans direction commune mercredi, partagés après l'annonce du prolongement de la trêve au Moyen-Orient, tout en étant attentifs aux publications de résultats d'entreprises qui ponctuent la semaine. "Les marchés continuent ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Carrefour
    Carrefour: Le CA croît mais déçoit au T1, objectifs 2026 confirmés
    information fournie par Reuters 22.04.2026 17:58 

    Carrefour ‌a fait état mercredi d'un chiffre ​d'affaires en-dessous des attentes au premier trimestre, en hausse de 2,2% à ​21,14 milliards d'euros, et a confirmé ses ​objectifs financiers pour 2026. Selon ⁠un consensus Visible Alpha, les ‌analystes attendaient ... Lire la suite

  • Le prodige français Paul Seixas vainqueur de la Flèche wallonne, le 22 avril 2026 à Huy (Belgique) ( AFP / JOHN THYS )
    Flèche Wallonne: Seixas toujours plus fort
    information fournie par AFP 22.04.2026 17:42 

    A seulement 19 ans, le prodige français Paul Seixas continue à battre des records de précocité, remportant mercredi la Flèche Wallonne dès sa première participation après avoir écrasé la concurrence dans le Mur de Huy. Même Tadej Pogacar, double vainqueur de la ... Lire la suite

  • (illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Pression fiscale sur les salaires : la France sur le podium des pays de l'OCDE
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.04.2026 17:35 

    L'organisation internationale dresse un panorama de la fiscalité sur les salaires à la travers le monde, à son niveau le plus haut en près d'une décennie. Pour 100 euros dépensés par un employeur en France, 52,80 vont en moyenne dans la poche du salarié : tel est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank