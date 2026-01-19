Le TSX est en baisse alors que les menaces de tarifs douaniers de Trump sur l'Europe secouent les marchés

Le principal indice boursier du Canada a reculé par rapport à ses records lundi, la menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane à huit pays européens ayant fait des vagues sur les marchés mondiaux, bien qu'un bond du prix des métaux précieux ait apporté une éclaircie aux actions du secteur minier.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a reculé de 0,1 % pour atteindre 32 991,06 points à 10 h 12 (HE), se retirant des sommets historiques atteints vendredi. Dans la dernière escalade de la campagne tarifaire de Trump, le président américain a déclaré samedi qu'il prélèverait des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les marchandises en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et de la Grande-Bretagne à partir du 1er février. Ces droits de douane atteindraient 25 % au 1er juin, à moins que les États-Unis ne soient autorisés à acheter le Groenland.

Cette annonce a ravivé les craintes de guerre commerciale et jeté le doute sur les accords commerciaux que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont négociés avec les États-Unis l'année dernière.

"Avec des marchés proches de leurs plus hauts historiques, il n'est pas surprenant de voir de temps en temps de la volatilité lorsque des risques émergent ou que les inquiétudes concernant les risques... reviennent sur le devant de la scène", a déclaré Josh Sheluk, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management.

Les valeurs technologiques .SPTTTK et les valeurs financières lourdes .SPTTFS ont été à l'origine de la baisse, reculant respectivement de 1 % et de 0,6 %.

Les actions du secteur des mines de métaux .GSPTTMT ont inversé la tendance, grimpant de 1,9%, l'or et l'argent ayant atteint des niveaux record, les tensions commerciales ayant entraîné une fuite vers la sécurité. Les actions du secteur de l'énergie .SPTTEN ont également gagné 0,3%, bien que les prix du pétrole aient légèrement baissé au cours de la journée. Les prix à la consommation canadiens ont augmenté à un rythme plus rapide que prévu de 2,4% en décembre, bien que les mesures de l'inflation de base étroitement surveillées se soient refroidies pour le troisième mois consécutif.

Les volumes de transactions devraient être plus faibles que d'habitude, les marchés américains étant fermés pour la journée Martin Luther King Jr. La semaine dernière, le premier ministre Mark Carney a obtenu un premier accord commercial avec la Chine, alors que le Canada cherche à diversifier ses relations commerciales dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis.

Dans le domaine des entreprises, Barrick Gold ABX.TO a nommé Helen Cai au poste de directrice financière. Ses actions ont augmenté de 1,7%.