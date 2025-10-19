 Aller au contenu principal
Le Trodelvy de Gilead réduit le risque de cancer du sein de 38 % dans un essai clinique
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Le Trodelvy de Gilead Sciences

GILD.O a réduit de 38% le risque de progression de la maladie dans un type agressif de cancer du sein lorsqu'il est utilisé comme traitement initial, selon les résultats d'un essai présentés dimanche.

L'essai a comparé le Trodelvy à un traitement standard de chimiothérapie chez 558 patientes non traitées précédemment atteintes d'un cancer du sein triple négatif avancé (TNBC), dont les tumeurs n'expriment pas la protéine PD-L1 — ciblée par les inhibiteurs de points de contrôle du système immunitaire tels que le Keytruda.

Le médicament a reçu sa première autorisation de mise sur le marché aux États-Unis en 2020 pour le traitement du TNBC avancé chez les patientes ayant reçu au moins deux thérapies antérieures.

Le TNBC est un type agressif de cancer du sein invasif qui a tendance à se développer et à se propager plus rapidement, à avoir moins d'options thérapeutiques et à avoir un pronostic plus défavorable. Il représente environ 10 à 15 % de tous les cancers du sein.

Les conjugués anticorps-médicaments tels que Trodelvy sont conçus pour délivrer un médicament anticancéreux de manière plus précise aux cellules malignes, en causant moins de dommages aux cellules saines que la chimiothérapie.

Au cours de l'essai, les patientes traitées par le médicament de Gilead ont passé une période médiane de 9,7 mois sans que leur cancer ne progresse, une mesure connue sous le nom de survie sans progression, contre 6,9 mois pour les patientes traitées par chimiothérapie.

Les premiers résultats de l'essai ont été communiqués en mai . Les derniers résultats ont été communiqués lors de la réunion de la Société européenne d'oncologie médicale à Berlin.

"La capacité du sacituzumab govitecan (Trodelvy) à retarder de manière significative le décès et la progression pourrait représenter la première avancée thérapeutique majeure pour cette population de patients au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis la définition du TNBC ", a déclaré Javier Cortes, directeur de l'International Breast Cancer Center en Espagne et investigateur principal de l'essai.

Gilead a noté que les données de survie globale de l'essai n'étaient pas encore mûres et a déclaré qu'elle continuerait à surveiller les résultats des patientes grâce à un suivi continu et à des analyses plus approfondies.

En mai, Gilead a déclaré que Trodelvy, en association avec l'immunothérapie vedette Keytruda de Merck MRK.N , abaissait le risque de TNBC de 35 % lorsqu'il est utilisé en tant que traitement initial.

