Le Tribunal des activités économiques de Lyon valide le plan de continuation et met fin à la procédure de redressement judiciaire

LYON, France, 30 janvier 2026 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), une société biopharmaceutique en phase clinique développant des traitements innovants pour des maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, notamment la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce la validation de son plan de continuation par le Tribunal des activités économiques de Lyon.

Cette décision clôt la période d’observation ouverte le 5 août 2025 et confirme la sortie de la procédure de redressement judiciaire de POXEL SA, et va permettre à la société de déployer le plan de continuation présenté aux actionnaires dans plusieurs communications de novembre et décembre 2025.