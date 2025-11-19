Le Tribunal de l'Union européenne rejette la demande d'Amazon de supprimer le label technologique de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon avait contesté le statut de "très grande plate-forme"

Le Tribunal de l'UE estime que les grandes places de marché en ligne peuvent présenter un risque systémique

Le Tribunal estime que l'intervention était justifiée

Amazon a l'intention de faire appel

Le Tribunal de l'Union européenne a rejeté mercredi une demande d'Amazon AMZN.O visant à supprimer sa désignation en tant que plateforme soumise à des exigences plus strictes en vertu des règles de l'UE en matière de contenu en ligne.

Amazon avait contesté la légalité de la disposition de la loi sur les services numériques de l'UE qui précise quelles sont les plateformes en ligne qualifiées de "très grandes". Ces entreprises sont tenues de faire davantage pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables sur leurs plateformes.

La deuxième plus haute juridiction de l'UE a déclaré que l'UE avait eu raison de considérer que les places de marché dépassant le seuil de 45 millions d'utilisateurs pouvaient être incluses dans ce groupe, car elles pouvaient elles aussi représenter un risque pour la société.

Amazon s'est déclaré déçu par cette décision et a annoncé son intention de faire appel.

"Le statut de très grande plateforme en ligne a été conçu pour répondre aux risques systémiques posés par les très grandes entreprises dont la publicité est le principal revenu et qui diffusent des discours et des informations", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Le magasin Amazon, en tant que place de marché en ligne, ne présente aucun risque systémique de ce type; il ne fait que vendre des marchandises et ne diffuse ni n'amplifie d'informations, de points de vue ou d'opinions."

Dans son arrêt, le tribunal a toutefois estimé que les risques étaient liés à la "diffusion de contenus illicites ou à la violation de droits fondamentaux, y compris la protection des consommateurs", et a déclaré que l'ingérence était justifiée.

"Les obligations imposées à ces plateformes (...) visent à prévenir ces risques, même si elles entraînent des charges financières importantes pour ces plateformes", a ajouté le tribunal

Le tribunal a également rejeté tous les autres arguments dugéant américain de la vente en ligne.