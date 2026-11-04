Le Trésor américain modifie sa formulation, ouvrant la voie à des changements concernant le volume des adjudications

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par Karen Brettell

Mercredi, le département du Trésor américain a modifié sa formulation concernant le volume des futures adjudications, un changement qui, selon les analystes, devrait ouvrir la voie à des ventes plus importantes de titres de dette à court et moyen terme et à d'éventuelles réductions des adjudications de titres à plus long terme.

Cette décision fait suite à une violente vague de ventes d’obligations le mois dernier, qui a propulsé les rendements des bons du Trésor à 10 et 30 ans à leurs plus hauts niveaux depuis 2002.

Le Trésor a supprimé le terme « au moins » de ses orientations, indiquant qu’il prévoyait de maintenir inchangés les volumes des adjudications de titres à taux variable et de titres à coupon fixe « au cours des prochains trimestres ». De nombreux analystes interprètent « prochains » comme signifiant deux trimestres, ce qui laisserait entrevoir d’éventuels changements au cours du premier semestre 2027.

Les adjudications des titres à 20 et 30 ans, qui ont parfois peiné à susciter de la demande, sont considérées comme les plus susceptibles d’être réduites. Les hausses de coupon se concentreraient probablement sur le segment des titres à 2 à 7 ans, et éventuellement sur les obligations à 10 ans.

Les spéculations concernant de futures réductions du volume des adjudications ont été déclenchées en août lorsque le Trésor a déclaré qu’il continuait à évaluer d’éventuels changements futurs concernant le volume de ses adjudications à taux fixe et à taux variable. Cela marquait un revirement par rapport à son annonce de refinancement de mai, qui avait laissé entrevoir des augmentations possibles.

Tout le monde ne s’attend toutefois pas à des réductions pour la dette à plus long terme, et le Trésor pourrait avoir du mal à réduire les volumes des adjudications si ses besoins de financement augmentaient plus rapidement que prévu. L’encours de la dette du Trésor a plus que doublé au cours de la dernière décennie, passant de 14 000 milliards de dollars à 33 000 milliards de dollars.

Le Trésor a également indiqué qu’il évaluerait les modifications futures éventuelles des volumes d’adjudication en fonction des tendances de la demande structurelle ainsi que des coûts et risques potentiels liés aux différents profils d’émission.

Dans ce cadre, le Trésor dialoguera avec les acteurs du marché afin de mieux comprendre l’évolution de la dynamique de l’offre et de la demande de titres du Trésor, et le gouvernement cherchera à se financer au moindre coût sur le long terme.

Le Trésor a indiqué qu’il allait faire passer les bons du Trésor à 7 ans à un système d’adjudication trimestrielle avec deux réouvertures. Il prévoit également de réduire le volume des adjudications de bons à court terme en décembre, puis de l’augmenter sur l’ensemble de la courbe des bons en janvier, en fonction des sorties de trésorerie saisonnières.

Il prévoit de racheter jusqu’à 70 milliards de dollars de bons du Trésor sur l’ensemble de la courbe à des fins de liquidité et continuera d’évaluer les améliorations possibles des opérations de rachat, telles que des modifications des montants maximaux d’achat.

Le Trésor a indiqué qu’il vendrait 125 milliards de dollars la semaine prochaine. Ce montant comprendra 58 milliards de dollars de bons à 3 ans, 42 milliards de dollars de bons à 10 ans et 25 milliards de dollars d’obligations à 30 ans.