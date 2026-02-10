Le Treasury Wine australien bondit à la suite du règlement d'un différend avec les États-Unis et de la révision à la hausse des prévisions de bénéfices

Les actions font un bond de plus de 8 %, ce qui représente le gain intrajournalier le plus important depuis fin septembre 2024

L'EBITS du premier semestre devrait s'élever à environ 236 millions de dollars australiens, ce qui est supérieur aux prévisions antérieures

TWE rachète les stocks des portefeuilles Treasury Americas et Treasury Collective

La société australienne Treasury Wine Estates TWE.AX a déclaré mardi qu'elle avait réglé un différend avec le distributeur américain Republic National Distributing Company (RNDC) au sujet de la fermeture de ses activités en Californie, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 8 %.

Les actions du viticulteur ont augmenté de 8,12 % à 5,590 dollars australiens pour afficher leur plus grand gain en pourcentage intrajournalier depuis le 27 septembre 2024, également aidées par une augmentation des prévisions de bénéfices. L'indice de référence ASX200 .AXJO était en hausse de 0,4%.

Treasury Wine a relevé ses prévisions de bénéfices avant intérêts et impôts pour le premier semestre à environ 236 millions de dollars australiens (167,35 millions de dollars) par rapport aux 225 à 235 millions de dollars australiens prévus précédemment, mais bien en dessous des 391,4 millions de dollars australiens déclarés un an plus tôt.

L'augmentation des prévisions intervient alors même que la société basée à Melbourne est confrontée à des défis sur le marché clé qu'est la Chine, où l'évolution des habitudes de consommation d'alcool ralentit l'épuisement des stocks de sa marque phare Penfolds.

Dans le cadre de l'accord conclu avec RNDC, Treasury Wine rachètera les stocks des portefeuilles Treasury Americas et Treasury Collective détenus par la société en Californie pour leur valeur de vente initiale, moins un montant confidentiel qui dédommage la société de l'impact de la fermeture.

Sam Fischer, directeur général de Treasury Wine, a déclaré que le retrait de RNDC de la Californie avait considérablement affecté les résultats du premier semestre.

En juin de l'année dernière, la société a déclaré que RNDC prévoyait d'abandonner ses activités en Californie, mais que son partenariat de distribution dans les 24 États américains restants ne serait pas affecté.

Suite à la cession prévue par RNDC de plusieurs marchés à Reyes Beverage Group, la distribution de RNDC devrait représenter moins de 20 % du chiffre d'affaires net de Treasury Americas, a déclaré Treasury Wine mardi.

(1 dollar = 1,4102 dollar australien)