Le transporteur à bas prix Wizz Air demande l'approbation des États-Unis pour les vols Royaume-Uni-États-Unis après le retrait du Moyen-Orient

Wizz Air souhaite obtenir le feu vert pour des vols Royaume-Uni-États-Unis dans le cadre de l'accord « Ciel ouvert »

La compagnie aérienne se tourne vers les États-Unis après avoir abandonné le marché déficitaire d'Abu Dhabi

Wizz vise à profiter de l'essor du tourisme américain et de la Coupe du monde de football

La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air WIZZ.L a demandé l'approbation des États-Unis pour opérer des vols entre le Royaume-Uni et les États-Unis, cherchant à exploiter le marché transatlantique lucratif après avoir réduit ses plans d'expansion au Moyen-Orient l'année dernière.

La filiale britannique de la compagnie aérienne a demandé au ministère américain des Transports un permis de transporteur aérien étranger pour opérer des vols entre les deux pays "dès que possible", a-t-on appris vendredi.

Wizz Air UK cherchait à obtenir l'autorisation de lancer des services de transport de passagers dans le cadre de l'accord de transport aérien de 2020 entre les deux pays, connu sous le nom d'accord « Ciel ouvert ».

Il s'agit de la deuxième tentative du transporteur de pénétrer les marchés américains, après que ses activités en Hongrie ont demandé une autorisation de transporteur aérien étranger pour opérer des vols tout cargo vers les États-Unis en 2022.

Le transporteur s'est refusé à tout commentaire. Le DoT américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

CAP SUR LES ÉTATS-UNIS APRÈS LE RETRAIT DU MOYEN-ORIENT

Alors que les dépenses touristiques mondiales augmentent, le modèle low-cost de Wizz est bien placé pour bénéficier de l'intérêt croissant des Européens pour des villes américaines telles que Nashville et Boise.

Cette tendance fait suite aux mesures de répression de l'immigration et à la montée des tensions commerciales sous l'administration Trump, qui ont ralenti les voyages vers les hauts lieux traditionnels du tourisme au sein de la plus grande économie mondiale du voyage.

Les entreprises misent également sur la prochaine Coupe du monde de football pour stimuler les voyages aux États-Unis.

Wizz Air a déclaré qu'elle avait initialement l'intention de ne proposer que des vols charters pour les passagers, en fonction de la demande saisonnière et de la demande des clients.

En juillet de l'année dernière, la compagnie aérienne avait déclaré qu'elle abandonnait ses activités déficitaires d'Abu Dhabi pour se concentrer sur son principal marché d'Europe de l'Est, les tensions politiques au Moyen-Orient ayant réduit à néant ses ambitions d'expansion dans la région.

Wizz Air devrait présenter ses résultats du troisième trimestre jeudi.