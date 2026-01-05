Le traitement du cancer du sang d'Incyte ralentit la progression de la maladie dans le cadre d'un essai clinique

par Kamal Choudhury

Incyte INCY.O a déclaré lundi que sa thérapie combinée expérimentale aidait les patients atteints d'un type de cancer du sang à vivre plus longtemps sans que leur maladie ne s'aggrave dans une étude de stade avancé.

L'essai a testé l'ajout du tafasitamab de la société et du lénalidomide de Bristol Myers BMY.N au R-CHOP, un régime de chimiothérapie standard, chez environ 900 adultes nouvellement diagnostiqués avec un lymphome diffus à grandes cellules B, ou DLBCL, une forme agressive de cancer.

Cette combinaison est étudiée en tant que traitement initial pour les patients à haut risque atteints de cette maladie.

L'étude a atteint son principal objectif, à savoir la survie sans progression, en montrant que les patients vivaient plus longtemps sans que leur maladie ne s'aggrave, par rapport au traitement standard seul.

Michael Schmidt, analyste chez Guggenheim, a déclaré que ces données constituaient une "surprise positive", notant qu'elles pourraient servir de moteur de croissance supplémentaire significatif parallèlement aux pipelines existants d'Incyte.

Le DLBCL est le type de lymphome non hodgkinien le plus courant chez les adultes dans le monde, représentant environ 40 % des cas. Selon la société, environ 24 000 personnes sont diagnostiquées avec cette maladie chaque année aux États-Unis.

Le tafasitamab, vendu sous le nom de Monjuvi aux États-Unis, a reçu une autorisation de mise sur le marché accélérée en association avec le lénalidomide pour les patients dont la maladie est réapparue ou n'a pas répondu à un traitement antérieur et qui ne sont pas éligibles à une greffe de cellules souches.

L'association Monjuvi pourrait conquérir 15 à 20 % du marché du DLBCL de première intention, ce qui se traduirait par un chiffre d'affaires potentiel de 500 millions à 1 milliard de dollars, selon M. Schmidt.

Incyte a déclaré qu'il prévoyait de demander l'approbation élargie des États-Unis pour le traitement au cours du premier semestre en tant que traitement de première ligne pour les patients nouvellement diagnostiqués.

Les analystes de Cantor ont déclaré que, bien que l'essai ait atteint ses objectifs, les données sur la survie globale, c'est-à-dire la durée de vie des patients, sont susceptibles d'être immatures, et la société n'a pas fourni d'indications sur les tendances de ces résultats.

Les actions d'Incyte ont baissé d'environ 2 % dans la matinée.