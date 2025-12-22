 Aller au contenu principal
Le traitement des troubles du mouvement de Neurocrine échoue à un essai de stade avancé
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Neurocrine Biosciences NBIX.O a déclaré lundi que son médicament n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai clinique en phase avancée chez des patients atteints d'un type de trouble qui perturbe la capacité du cerveau à contrôler les muscles.

Les actions de la société basée à San Diego, en Californie, ont chuté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

Neurocrine testait le médicament, la valbénazine, chez des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale dyskinétique, la deuxième forme la plus courante de cette maladie, qui se caractérise par des mouvements incontrôlés et involontaires.

Les autres types d'infirmité motrice cérébrale se définissent généralement par une rigidité musculaire ou une mauvaise coordination, entraînant des difficultés dans les mouvements, la posture et les activités quotidiennes.

Dans l'étude de 14 semaines, les patients qui ont pris le médicament n'ont pas montré d'amélioration significative de la chorée, un type de mouvement involontaire, par rapport à un placebo.

"Ces résultats sont décevants, car il n'existe aucun traitement approuvé pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale dyskinétique", a déclaré Sanjay Keswani, médecin en chef de Neurocrine.

La société a déclaré qu'elle présenterait les résultats complets de l'étude lors d'une prochaine réunion scientifique.

La valbenazine, commercialisée sous le nom d'Ingrezza, est approuvée aux États-Unis pour la dyskinésie tardive, un trouble neurologique provoquant des mouvements involontaires, et pour la chorée associée à la maladie de Huntington.

