Le traitement de Regeneron contre les troubles génétiques atteint l'objectif principal de l'essai de phase avancée

Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a déclaré mercredi que son traitement expérimental pour les patients atteints d'un trouble génétique rare affectant la mobilité avait atteint l'objectif principal d'un essai de stade avancé.