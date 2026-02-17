Le traitement de la dépression de Compass Pathways atteint son objectif principal dans une étude de phase avancée

Le développeur de médicaments Compass Pathways CMPS.O a déclaré mardi que son traitement de la dépression à base de psilocybine réduisait la gravité des symptômes dans une étude de phase avancée, ce qui a fait grimper ses actions de près de 23 %.

La thérapie expérimentale, COMP360, est basée sur un composé psychédélique, la psilocybine, et est conçue comme une alternative épisodique à court terme aux antidépresseurs quotidiens.

Selon les analystes, le marché en pleine expansion des traitements psychédéliques pour les troubles psychiatriques pourrait représenter jusqu'à 50 milliards de dollars .

La thérapie de Compass Pathways a été évaluée dans le cadre de deux grands essais portant sur plus de 1 000 patients souffrant de dépression résistante au traitement.

Dans la dernière étude, les patients qui ont reçu deux doses élevées du traitement à trois semaines d'intervalle ont montré une réduction plus importante des symptômes après six semaines que ceux qui ont reçu une dose plus faible, a déclaré la société.

Compass a déclaré que les patients qui ont pris deux doses de 25 milligrammes de son traitement COMP360 ont vu leur état s'améliorer de 3,8 points, selon une échelle standardisée des symptômes de la dépression, par rapport à une dose de 1 mg dans sa deuxième étude de phase avancée.

En juin 2025, la société a déclaré que la première étude de phase avancée portant sur une dose unique de 25 mg a montré une amélioration de 3,6 points des symptômes de gravité, alors que les analystes et les investisseurs s'attendaient à une réduction de cinq points.

L'efficacité du traitement était également inférieure à celle observée dans les études avec le Spravato de Johnson & Johnson JNJ.N , à base de kétamine, qui est déjà approuvé pour le traitement de la maladie.

Dans les deux études de phase avancée, le traitement a été généralement bien toléré et aucun nouveau problème de sécurité n'a été signalé, a déclaré Compass Pathways.

La société a demandé à rencontrer la Food and Drug Administration américaine et prévoit de soumettre son médicament pour approbation dans le courant de l'année.