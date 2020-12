Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le trafic total du Groupe ADP est en baisse de 58,6% en novembre Reuters • 14/12/2020 à 18:39









14 décembre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * AÉROPORTS DE PARIS SA - TRAFIC DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 * EN NOVEMBRE 2020, POUR PARIS AÉROPORT SEUL, LE TRAFIC EST EN BAISSE DE 87,5 % PAR RAPPORT AU MOIS DE NOVEMBRE 2019 AVEC 1,0 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS * EN NOVEMBRE, LE TRAFIC TOTAL DU GROUPE ADP EST EN BAISSE DE 58,6 % PAR RAPPORT AU MOIS DE NOVEMBRE 2019 AVEC 6,7 MILLIONS DE PASSAGERS ACCUEILLIS DANS L'ENSEMBLE DU RÉSEAU D'AÉROPORTS GÉRÉS * À PARIS-CHARLES DE GAULLE, SEULS LES TERMINAUX 2E (HALLS K ET L) ET 2F SONT ACTUELLEMENT OUVERTS AFIN D'ACCUEILLIR L'ENSEMBLE DU TRAFIC COMMERCIAL DE PASSAGERS * LE TERMINAL 2AC, FERMÉ DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE, ROUVRIRA À PARTIR DU 17 DÉCEMBRE * À PARIS AÉROPORT, LE TRAFIC INTERNATIONAL (HORS EUROPE) EST EN RECUL (- 85,4 %) DU FAIT D'UNE DÉCROISSANCE DE L'ENSEMBLE DES FAISCEAUX : ASIE-PACIFIQUE (- 94,8 %), AMÉRIQUE DU NORD (- 93,1 %), AMÉRIQUE LATINE (- 90,3 %), MOYEN-ORIENT (- 85,9 %), AFRIQUE (- 78,3 %), DROM-COM (- 68,6 %) EN NOVEMBRE 2020 * À PARIS AÉROPORT, LE TRAFIC EUROPE (HORS FRANCE) EST EN DIMINUTION DE 90,8 % EN NOVEMBRE 2020 * À PARIS-ORLY, ORLY 3 ET ORLY 4 SONT OUVERTS AU TRAFIC PASSAGERS * À PARIS AÉROPORT, LE TRAFIC FRANCE EST EN DÉCROISSANCE DE 84,1 % EN NOVEMBRE 2020 * ORLY 4, FERMÉ DEPUIS LE 19 NOVEMBRE, EST DE NOUVEAU OUVERT DEPUIS LE 10 DÉCEMBRE. ORLY 1B, FERMÉ DEPUIS LE 11 NOVEMBRE, ROUVRIRA À PARTIR DU 16 DÉCEMBRE * À PARIS AÉROPORT, LE NOMBRE DE PASSAGERS EN CORRESPONDANCE EST EN RECUL DE 86,7 % EN NOVEMBRE 2020 * DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, LE TRAFIC DE PARIS AÉROPORT EST EN DIMINUTION DE 68,9 % AVEC UN TOTAL DE 31,1 MILLIONS DE PASSAGERS * LE TRAFIC D'AMMAN, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 51 % DU CAPITAL, EST EN BAISSE DE 83,0 % SUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 ET EN DÉCROISSANCE DE 76,8 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TRAFIC DE L'AÉROPORT DE SANTIAGO DU CHILI, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 45 % DU CAPITAL, EST EN BAISSE DE 74,6 % SUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 ET EN DÉCROISSANCE DE 65,5 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TRAFIC DE GMR AIRPORTS, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 49 % DU CAPITAL DEPUIS LE MOIS DE JUILLET 2020, EST EN BAISSE DE 62,4 % SUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 * LE TRAFIC DE TAV AIRPORTS, DONT LE GROUPE ADP DÉTIENT 46,4 % DU CAPITAL, EST EN BAISSE DE 67,1 % SUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 ET EN BAISSE DE 74,4 % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE * LE TAUX DE CORRESPONDANCE DE PARIS AÉROPORT S'EST ÉTABLI À 26,6 %, EN HAUSSE DE 1,4 POINT EN NOVEMBRE 2020 PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -0.38%