Le trafic est perturbé à l'aéroport de Newark après une panne de moteur de JetBlue

(Ajout de la déclaration de JetBlue et mise à jour des chiffres concernant les vols retardés) par David Shepardson

Le trafic a été perturbé à l'aéroport international de Newark Liberty mercredi après qu'un vol de JetBlue JBLU.O à destination de la Floride ait subi une panne de moteur au décollage et soit revenu à l'aéroport, ont indiqué des responsables.

Les passagers et l'équipage du vol 543 ont quitté l'Airbus

AIR.PA A320 sur une voie de circulation vers 17h55 après que l'équipage a signalé de la fumée dans le cockpit et la cabine et évacué les passagers par des toboggans, ont indiqué l'Administration fédérale de l'aviation et JetBlue. Aucun blessé n'est à déplorer.

Presque tous les vols ont été interrompus pendant environ une heure avant de reprendre vers 19 heures à l'aéroport situé juste à l'extérieur de la ville de New York, ont indiqué l'autorité portuaire de New York et du New Jersey et Flightaware.

Flightaware, un site de suivi des vols, a indiqué que 31 % des vols à l'arrivée, soit 183, ont été retardés à Newark, ainsi que 30 % des vols au départ, soit 177.

La FAA a déclaré qu'elle allait enquêter sur l'incident concernant l'avion qui se dirigeait vers West Palm Beach, en Floride.

"La sécurité est la priorité absolue de JetBlue. Nous nous concentrons sur le soutien de nos clients et de nos membres d'équipage et nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités fédérales compétentes pour enquêter sur ce qui s'est passé", a déclaré JetBlue.