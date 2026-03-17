Le trafic aérien mondial pourrait plus que doubler d'ici 2050, selon l'IATA
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:53
L'IATA annonce que la demande mondiale de transport aérien devrait plus que doubler d'ici 2050, atteignant 20 800 milliards RPK (passagers-kilomètres payants) dans son scénario central, contre 9 000 milliards en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,1%.
Selon les scénarios, la croissance pourrait varier entre 2,9% (19 500 milliards de RPK) et 3,3% (21 900 milliards).
L'association souligne que cette dynamique sera portée principalement par l'Asie-Pacifique et l'Afrique, avec des croissances respectives de 3,8% et 3,6%, contre 2,5% en Europe et 2,8% en Amérique du Nord.
Les marchés intra-africains et les liaisons Afrique-Asie figurent parmi les plus dynamiques, reflétant le potentiel des économies émergentes.
"Les perspectives du transport aérien restent positives (...) la demande devrait plus que doubler d'ici le milieu du siècle", déclare Willie Walsh, directeur général de l'IATA.
L'organisation insiste enfin sur la nécessité d'investissements dans les infrastructures, la régulation et la transition énergétique pour soutenir cette expansion.
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