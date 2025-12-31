 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le trafic a repris dans le tunnel sous la Manche
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 10:40

Eurostar a annoncé que les services avaient repris après un problème d'alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche survenu hier et d'autres problèmes liés à l'infrastructure ferroviaire pendant la nuit.

Ces autres problèmes auraient contraint des passagers à passer la nuit dans un train sans électricité, ni chauffage, ni toilettes selon BFMTV.
La société prévoit toutefois d'assurer tous ses services aujourd'hui, mais des retards ou des annulations sont encore à prévoir en raison des répercussions liées à l'incident d'hier. La veille, la compagnie Eurostar avait annoncé la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres.

Valeurs associées

GETLINK
15,7500 EUR Euronext Paris -0,32%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank