Le torchon brûle entre Visiomed et BewellConnect

- Contre-attaque. La medtech Visiomed ne compte pas se laisser faire après avoir fait l’objet en fin de semaine dernière d’«accusations inacceptables, mensongères et diffamatoires» de la part de la société de santé connectée BewellConnect. L’action Visiomed avait alors chuté de près de 29% vendredi dans des volumes très importants, avant d’être suspendue à la demande de la société. Le titre a rebondi lundi d’également 29%, effaçant pratiquement la perte de vendredi. Visiomed capitalise 123 millions d’euros. Pourtant, la société n’a dégagé en 2022 qu’un chiffre d’affaires de 14,3 millions d’euros, pour un Ebitda normalisé de 500.000 euros, et une perte nette de 5,2 millions. Elle ne donne pas d’objectifs pour 2023.Le 10 janvier 2023, Visiomed a fait entrer Medsco Invest au capital de Bewellthy – qui détient 100% de BewellConnect – et n’en détient plus que 49,9%. Visiomed précise que cette participation n’est pas consolidée et ne contribue pas au chiffre d’affaires du groupe.Dans un communiqué publié vendredi dernier sur LinkedIn, mais pas sur son site internet, BewellConnect se dit «victime de pratiques scandaleuses, pendant et après la création du JointVenture Bewellthy, de la part de Visiomed» et déclare engager des procédures à l’encontre de Visiomed, réclamant 14,8 millions d’euros «au titre des dommages subis». BewellConnect reproche notamment à Visiomed de ne pas avoir payé toutes les échéances fiscales et sociales. Et «cette situation a constitué un frein dans le financement de la croissance des activités de BewellConnect», ajoute ce dernier. Pour sa part, Visiomed explique n’avoir pas connaissance de ces procédures et «conteste totalement les montants invraisemblables mentionnés».Démentis en sérieDans la foulée, Visiomed a publié vendredi un premier démenti, assurant que ses «comptes 2022 sont audités, [et ses] résolutions de conseil d’administration et accords au sein de la co-entreprise Bewellthy, détenant 100% de BewellConnect, ont été et sont toujours réalisés en bonne et due forme».Toujours sur LinkedIn, Laurent Guibert, directeur administratif et financier «externe» de BewellConnect, qui se dit l’objet de «tentatives d’intimidation» a annoncé samedi dernier qu’une audience se tiendrait le 8 septembre 2023 au tribunal de commerce de Nice, où il demandera «une mise sous protection des tribunaux des entreprises concernées avec effet rétroactif à 18 mois». Contacté par L’Agefi, Visiomed a confirmé, comme indiqué dans son communiqué, n'être informé d’aucune audience ou procédure initiée par BewellConnect, ses dirigeants ou conseils.Lundi, dans un long communiqué, Visiomed a développé sa riposte et a annoncé son intention de déposer plainte pour des faits de diffamation et de diffusion d’informations inexactes et trompeuses et d’alerter l’Autorité des marchés financiers (AMF). Visiomed, explique avoir «dû répondre à des pressions des dirigeants de Bewellthy et Medsco Invest qui lui réclamaient un financement ». Demande rejetée. Or, c’est à la suite de ce refus «d’accorder un ‘chèque en blanc’ à BewellConnect que le ‘communiqué’ a été publié : il relève donc d’un chantage pur et simple », en conclut Visiomed.

